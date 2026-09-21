Aigües de Manresa i Forum impulsen un projecte d'energies renovables en 108 habitatges públics

Les empreses municipals Aigües de Manresa i Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa (Forum) han obtingut 977.478 euros procedents dels fons europeus Next Generation per desenvolupar un projecte de descarbonització energètica. La iniciativa, que comptarà amb una inversió global de més d'1,4 milions d’euros, permetrà substituir l'ús de gas natural per geotèrmia i energia solar fotovoltaica en tres edificis d'habitatge públic de la capital del Bages.
Les actuacions es concentraran en immobles situats al carrer Montserrat i al passatge Escodines, amb l'objectiu de reduir dràsticament l'ús de calderes de gas per a la calefacció i l'aigua calenta sanitària, substituint-lo per fonts d'energia neta generades als mateixos edificis o al seu entorn immediat. En total, la mesura beneficiarà 108 llogaters socials i cobrirà també els serveis comuns dels immobles.
Geotèrmia a l'aparcament i plaques solars compartides
La part principal del projecte anirà a càrrec d'Aigües de Manresa, que assumirà la implantació d'un sistema geotèrmic de 762,7 kW de potència. Aquesta tecnologia aprofitarà la temperatura estable del subsòl mitjançant la instal·lació de murs termoactius a l'aparcament públic Centre Històric, que està connectat als tres edificis. Aquesta actuació requereix una inversió d'1,41 milions d'euros, dels quals 915.240 estan coberts per la subvenció.
Per la seva banda, Forum serà l'encarregada de dur a terme la instal·lació de plaques fotovoltaiques i bateries a les cobertes dels tres immobles, amb un cost de 188.500 euros i un ajut concedit de 62.238 euros. L'electricitat generada es compartirà entre els pisos i les zones comunes, mentre que les bateries emmagatzemaran l'excedent per al seu ús durant les hores sense sol.
Impacte ambiental i retorn social
Més enllà de la reducció d'emissions de CO2 i de la menor dependència dels combustibles fòssils, la iniciativa destaca per la seva dimensió social. Part de l'energia produïda es destinarà directament a llars en situació de vulnerabilitat per ajudar a reduir la seva factura energètica i combatre la bretxa econòmica.
Aquest projecte manresà ha estat seleccionat dins de la convocatòria del programa estatal Energies Renovables Innovadores, gestionat per l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE) en el marc del pla europeu de recuperació.