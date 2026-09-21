El president del CCN, Albert Pont, analitzarà les claus de la independència a Manresa

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) de Manresa ha programat per a aquest dimarts, 22 de setembre, una xerrada-col·loqui a càrrec de l'empresari i president del Cercle Català de Negocis (CCN), Albert Pont. La xerrada analitzarà els factors necessaris per fer efectiva la independència de Catalunya, la intervenció abordarà les claus polítiques, geoestratègiques i econòmiques de la sobirania en el context actual. L'acte se celebrarà a la sala d'actes del Montepio de Conductors de la capital del Bages a 2/4 de 8 del vespre.
Durant la conferència, organitzada per la secció local de l'entitat sobiranista, Pont exposarà les seves tesis sobre la viabilitat financera d'un eventual estat català, la gestió de les relacions internacionals i els escenaris de transició jurídica i econòmica.
Trajectòria professional, empresarial i política
Nascut al Masnou el 1971, Albert Pont i Serrano és llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), especialitzat en Relacions Internacionals i Dret Internacional Públic. En el sector privat, compta amb trajectòria en la gestió i l'assessorament empresarial, i des del 2011 dirigeix la seva pròpia firma de consultoria patrimonial i corporativa.
El setembre de 2013 va assumir la presidència del Cercle Català de Negocis (CCN), l'entitat patronal d'empresaris i professionals independentistes. Com a dirigent del CCN, ha defensat la viabilitat econòmica de la independència i ha estat autor de diverses obres d'assaig polític i econòmic com Delenda est Hispania (2012) o L'endemà de la independència (2014).
En l'àmbit institucional i electoral, Pont ha participat en diferents opcions de l'espai sobiranista. En les eleccions al Parlament de Catalunya del febrer de 2021 va encapçalar com a independent la candidatura del Front Nacional de Catalunya (FNC) per la circumscripció de Barcelona. Posteriorment, en els comicis catalans del maig de 2024, va formar part de la llista per Barcelona d'Aliança Catalana.