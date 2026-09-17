«Recordem Manresa» porta a la Biblioteca del Casino els records i la memòria quotidiana de la ciutat

La Biblioteca del Casino de Manresa acull fins al proper 30 de setembre l'exposició Recordem Manresa, una mostra que reuneix fotografies, documents, materials i testimonis vinculats a la història quotidiana i a l'evolució de la ciutat. La iniciativa, promoguda conjuntament per les Biblioteques de Manresa i el Centre d'Estudis del Bages, vol compartir amb la ciutadania una reconstrucció participativa de la memòria col·lectiva i del patrimoni immaterial manresà a partir dels records dels seus habitants.
L'exposició és el resultat dels tallers Recordem Manresa, un projecte que va néixer amb la voluntat d'obrir espais de reflexió i intercanvi de vivències sobre el passat recent de la ciutat. A través de les aportacions dels participants, la mostra permet recuperar experiències personals i col·lectives que formen part de la història local.
Cinc sessions per recuperar la memòria de la vida quotidiana
Els continguts exposats s'han elaborat a partir de cinc sessions temàtiques dedicades a diferents aspectes de la vida a la Manresa d'altres temps. El cicle va incloure la sessió El meu carrer, el meu barri, conduïda per Francesc Comas; Juguem al carrer, amb Ernest Molins, centrada en l'esport i els jocs infantils; Avui és festa!, a càrrec de Marc Torras, dedicada a les celebracions populars; Les tardes de diumenge, dirigida per Joan Morros i enfocada a les formes d'oci, i Sumem i llegim, conduïda per Joan Maria Serra, sobre l'experiència escolar.
La mostra es podrà visitar fins a finals de mes a la Biblioteca del Casino i ofereix una mirada col·lectiva sobre els espais, les tradicions i les vivències que han configurat la història recent de Manresa.