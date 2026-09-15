Les obres d'asfaltatge al carrer Pau Casals s'amplien i comportaran nous talls de trànsit

L'Ajuntament de Manresa ha ampliat l'àmbit dels treballs de millora del paviment que s'estan executant al carrer Pau Casals. A partir d'aquest dimarts, les obres comportaran el tall del trànsit de vehicles al tram comprès entre els carrers Amadeu Vives i Enric Morera, inclosa la cruïlla amb aquest darrer vial.
Les afectacions en aquest sector tenen una previsió de durada de cinc dies. Durant tres jornades el carrer romandrà totalment tallat a la circulació, mentre que els dos dies restants hi haurà afectacions puntuals per permetre els treballs de pintura viària.
Restriccions de circulació i canvis al transport públic
L'ampliació de les obres farà que els trams dels carrers Lluís Millet i Enric Morera més propers al carrer Pau Casals quedin restringits als veïns. En aquests punts, el trànsit funcionarà en cul-de-sac amb accés des de la carretera de Santpedor i des del carrer de la Pau.
L'accés als guals situats dins l'àmbit de les obres es permetrà sempre que l'evolució dels treballs ho faci possible i fora de l'horari laboral. També quedarà prohibit l'estacionament a tota la zona afectada.
Les actuacions obligaran igualment a traslladar temporalment sis àrees de recollida de residus situades als carrers Pau Casals i Enric Morera.
Pel que fa al transport públic, les obres afectaran la línia 2 La Parada i també les línies L6 Festiu i L9 Nocturn del Bus Manresa. Durant els treballs quedarà anul·lada la parada de La Parada.