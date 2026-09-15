Sis equipaments de la Catalunya Central compartiran energia solar pública amb edificis de la Generalitat

L'Energètica ha posat en servei sis sistemes d'autoconsum col·lectiu a la Catalunya Central que permetran compartir l'energia solar generada en equipaments públics amb altres edificis de la Generalitat situats en un radi de fins a cinc quilòmetres. Les instal·lacions s'han activat a Artés, Manresa, Sant Fruitós de Bages, Santpedor, Bagà i Moià, amb l'objectiu d'aprofitar l'excedent de producció fotovoltaica i reduir el consum d'energia procedent de la xarxa.
Les actuacions han estat cofinançades pel Programa del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de Catalunya 2021-2027 i permeten que l'energia produïda en teulades públiques es destini també a altres equipaments de titularitat pública.
Quatre instal·lacions al Bages
Al Bages s'han activat quatre dels sis autoconsums col·lectius. A Artés, la instal·lació s'ha ubicat a l'Institut Miquel Bosch i Jover, amb una producció estimada de 148.750 kWh anuals. El 57% de l'energia es destinarà al mateix centre educatiu i el 43% restant al CAP d'Artés.
A Manresa, els panells s'han instal·lat a la Llar d'Infants La Ginesta, que generarà uns 111.600 kWh anuals. L'equipament consumirà el 5% de l'energia produïda, mentre que el 95% es compartirà amb els jutjats de Manresa.
A Sant Fruitós de Bages, la instal·lació de l'Institut Gerbert d'Aurillac produirà aproximadament 153.400 kWh anuals. D'aquesta energia, un 11% es destinarà al mateix institut i un 89% a la Gerència Territorial de la Catalunya Central.
Pel que fa a Santpedor, l'Institut d'Auro generarà fins a 124.638 kWh anuals. El repartiment previst assigna el 35% de l'energia al centre educatiu i el 65% al CAP de Santpedor.
Energia de proximitat per als serveis públics
Les altres dues instal·lacions s'han activat a Bagà i Moià. En el primer cas, l'energia generada a l'Institut Alt Berguedà es compartirà amb l'Oficina del Parc Natural Cadí-Moixeró, mentre que a Moià, l'Institut Moianès compartirà la producció fotovoltaica amb el parc de bombers del municipi.
Segons L'Energètica, aquest model permet coordinar edificis amb excedents de producció, com ara instituts, amb altres equipaments que necessiten més energia per al seu funcionament, contribuint a reduir costos i pèrdues energètiques.