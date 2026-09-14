Cardener Viu convoca una caminada popular contra la planta de biogàs projectada a Sant Mateu de Bages

Cardener Viu ha convocat una caminada popular contra la planta de biogàs projectada a Sant Mateu de Bages per al pròxim 3 d'octubre. La mobilització sortirà simultàniament de Súria i de Callús a les 9 del matí i comptarà amb la col·laboració dels centres excursionistes dels dos municipis. L'activitat acabarà amb una botifarrada popular i els beneficis es destinaran a finançar les campanyes de protesta de la plataforma.
Segons ha informat l'entitat, la iniciativa vol combinar el caràcter reivindicatiu amb una jornada festiva i de participació ciutadana per sensibilitzar la població sobre els efectes que comportaria la construcció de la planta impulsada per l'empresa Nortegas.
La inscripció té un cost de 8 euros i es podrà formalitzar fins al 27 de setembre a través dels telèfons i números de WhatsApp 699 471 614 i 615 947 837.
Col·laboració entre entitats de Súria i Callús
La convocatòria és fruit de la col·laboració entre Cardener Viu -plataforma que integra membres de Súria Viu i Callús Viu- i els centres excursionistes dels dos municipis. Segons l'entitat, aquesta iniciativa pretén reforçar el caràcter popular de l'oposició al projecte després que els ajuntaments de Súria i Callús també hagin expressat el seu rebuig a la instal·lació.
Les crítiques al projecte
Segons recorda Cardener Viu, la planta de biogàs prevista a Sant Mateu de Bages ocuparia més de sis hectàrees i tindria capacitat per tractar fins a 200.000 tones anuals de purins, fems, gallinassa i residus d'escorxador, fet que la convertiria en una de les instal·lacions d'aquest tipus més grans de Catalunya i de l'Estat.
La plataforma assegura que el projecte comportaria un augment notable del trànsit pesant. D'acord amb les dades que cita de la documentació del projecte, per la C-55 podria circular de mitjana un camió de purins cada quatre minuts. També alerta de possibles molèsties derivades de les olors associades a la gestió del digestat, especialment per la proximitat de la planta als nuclis habitats de Súria i Callús.
Cardener Viu afirma igualment que la instal·lació generaria unes 190.000 tones anuals de digestat i preveu una bassa amb una capacitat de 29.750 metres cúbics per emmagatzemar-ne la part líquida. L'entitat considera que el projecte no respon a una necessitat del territori, ja que sosté que el Bages disposa de capacitat suficient per absorbir els purins que produeix actualment.
A més, la plataforma també expressa preocupació pel risc d'incendi associat a la instal·lació i assenyala que el procés de producció de biogàs no elimina el nitrogen dels purins, motiu pel qual considera que no evita els possibles efectes sobre els sòls i els aqüífers.