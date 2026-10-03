La façana de l'Ajuntament de Manresa s'il·luminarà de verd pel Dia Mundial de la Meningitis

L'Ajuntament de Manresa il·luminarà de color verd la façana de l'edifici consistorial dilluns vinent, 5 d'octubre, de 2/4 de 8 i 5 minuts de la tarda a 2/4 d'11 de la nit, per commemorar el Dia Mundial de la Meningitis. Amb aquesta iniciativa, el consistori dona suport a la campanya de sensibilització de l'Associació Espanyola contra la Meningitis i la Sèpsis (AEMS), que representa les persones afectades per la malaltia i les seves famílies.
Una crida a l'acció
Enguany, l'entitat vol reforçar la conscienciació sobre la meningitis i fer una crida a l'acció per avançar en la prevenció, el diagnòstic i el tractament, en línia amb els objectius del full de ruta mundial de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) per derrotar la meningitis abans del 2030.
Què és la meningitis
La meningitis és una inflamació de les membranes que recobreixen el cervell i la medul·la espinal. Pot tenir diferents causes, com ara infeccions per bacteris, virus, fongs o paràsits. La bacteriana és especialment greu i requereix una actuació mèdica urgent.
Els símptomes poden aparèixer de manera sobtada i incloure febre, mal de cap intens, nàusees, vòmits, rigidesa de nuca, sensibilitat a la llum i, de vegades, alteracions de la consciència. Davant la sospita de meningitis, cal buscar atenció mèdica immediata.
Amb un tractament adequat la malaltia pot evolucionar favorablement, però també pot provocar complicacions greus, seqüeles permanents o, en alguns casos, la mort.
Prevenció
La vacunació és una de les principals mesures de prevenció davant d'alguns tipus de meningitis bacteriana. Segons el tipus d'infecció i les circumstàncies, també es poden prescriure antibiòtics preventius a les persones que han estat en contacte estret amb una persona afectada.