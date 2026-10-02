El Consell de les Persones Grans de Manresa premia ex aequo Rossend Coll i Josep Maria Sarri

El Consell Municipal de les Persones Grans de Manresa ha concedit, ex aequo, el 12è Premi del Consell a Rossend Coll Pujols i Josep Maria Sarri Cots, en reconeixement a les seves trajectòries de compromís i dedicació a les persones grans de la ciutat. L'alcalde, Marc Aloy, els ha lliurat el guardó aquest dijous al vespre al saló de sessions de l'Ajuntament, durant l'acte institucional del Dia Internacional de les Persones Grans. El premi és una escultura dissenyada per Àngels Freixenet i Alba E. Peligero.
El jurat ha valorat que, tot i tractar-se de dues trajectòries diferents, ambdues han contribuït de manera significativa al benestar, la participació i la qualitat de vida de la gent gran manresana.
Rossend Coll, vinculat a la Residència d'Avis de la Sagrada Família
Nascut a Gaià el 1943, Coll ha estat lligat durant dècades al barri de la Sagrada Família, on va participar en el moviment veïnal i va impulsar la Residència d'Avis. Va ser clau en les campanyes de 1986 i 1987 que en van permetre la construcció, inaugurada el març de 1988. Ha format part del patronat de la fundació de la residència i n'ocupa la presidència des de fa vuit anys. Va ser mestre d'escola d'adults durant 25 anys, fins a la jubilació el 2009.
Josep Maria Sarri, promotor de l'envelliment actiu
Nascut a Manresa, Sarri va fer tota la carrera laboral a la Caixa d'Estalvis de Manresa. Després de jubilar-se, el 2012 es va incorporar com a voluntari a l'Associació de Gent Gran Viure i Conviure i un any més tard en va assumir la presidència. Des d'aleshores ha ampliat l'oferta de l'entitat amb tallers de noves tecnologies per reduir la bretxa digital, activitats físiques i de benestar, conferències obertes a tota la ciutadania i una programació de viatges i sortides culturals.
Una xerrada sobre demència i música per tancar l'acte
L'acte també ha inclòs la ponència de Jordi Aligué Capsada, metge internista del servei de geriatria d'Althaia i professor de la UVic-UCC, titulada Demència, mites i esperança. Abans, hi han intervingut la regidora de Drets Socials i Persones Grans, Mariona Homs; el president de l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer del Bages, Berguedà, Solsonès i Moianès, Pep Garcia, i Rosa Roura, del Consell, que ha llegit el veredicte.
Aloy ha tancat l'acte destacant que els dos premiats "comparteixen el treball incansable, l'altruïsme, el treball per als altres, la senzillesa i la bonhomia". La vetllada ha acabat amb l'actuació de Laura Font i Emilio Sánchez, que han interpretat Vestida de nit, de Silvia Pérez Cruz, i Que tinguem sort, de Lluís Llach.
El premi, honorífic i sense dotació econòmica, reconeix persones més grans de 65 anys destacades pel seu compromís amb el desenvolupament social i comunitari de la ciutat.