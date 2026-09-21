Manresa dedicarà un mes d'activitats al Dia Internacional de les Persones Grans

Manresa celebrarà el Dia Internacional de les Persones Grans amb un programa d'activitats que s'allargarà durant tot el mes d'octubre i que combinarà propostes culturals, lúdiques, esportives, formatives i de participació ciutadana. La programació començarà el 30 de setembre i acabarà el 30 d'octubre, amb activitats impulsades per l'Ajuntament, el Consell Municipal de les Persones Grans i diverses entitats de la ciutat.
La plaça Sant Domènec acollirà la festa central
Un dels actes destacats serà la segona Festa del Dia Internacional de les Persones Grans, que se celebrarà el dissabte 3 d'octubre a la plaça Sant Domènec. Entre les 10 del matí i la 1 del migdia i de 5 a 7 de la tarda, la Fira d'Entitats de Persones Grans permetrà conèixer la tasca del teixit associatiu de la ciutat.
La jornada també inclourà una mostra del taller Cançons de tots els temps, activitats d'estimulació mental, una exhibició de ball en línia, un taller sobre edatisme i una actuació de la Coral de la USènior. La festa es tancarà amb un concert de Ca la Naïta i amics, amb Berta Sala i Naiara Burke, que oferiran una reinterpretació en clau femenina de la Nova Cançó.
El programa inclou també l'acte institucional, el dijous 1 d'octubre a les 7 de la tarda al Saló de Sessions de l'Ajuntament. La trobada comptarà amb la conferència Demència: mites, realitat i esperança, a càrrec del doctor Jordi Aligué Capsada, metge internista del servei de geriatria d'Althaia i professor de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC. Durant l'acte es lliurarà també el 12è Premi del Consell Municipal de les Persones Grans de Manresa.
Salut, cures, cultura i participació
Més enllà de les activitats festives, la programació abordarà qüestions relacionades amb l'envelliment, la salut física i cognitiva, la prevenció de la fragilitat, l'edatisme i els efectes del canvi climàtic sobre les persones grans. També hi haurà espais dedicats a les cures, la memòria i la corresponsabilitat.
La cultura i el coneixement de la ciutat tindran igualment un paper destacat, amb una sortida cultural a Barcelona vinculada a l'any d'Antoni Gaudí, la presentació del llibre Fotogrames de memòria. Dues mares, l'Alzheimer i el cinema, una actuació de Som Actius i el concert de l'Orfeó Manresà Un cant compartit. La joia, l'amor i la fraternitat.
La programació es completarà amb les Rutes del Canvi, tallers creatius, jocs de taula, activitats de ball i cinema, així com la segona edició de l'Escape City Viladordis, la Manresa rural, una proposta intergeneracional per descobrir el patrimoni del barri a través de les vivències i la memòria de les persones grans.
El programa és fruit de la col·laboració entre l'Ajuntament, el Consell Municipal de les Persones Grans i diverses entitats i associacions de la ciutat, amb l'objectiu de reivindicar el paper de les persones grans en la vida comunitària.