Sant Fruitós impulsa una nova oferta de formació per a adults

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages tornarà a posar en marxa aquest curs diverses propostes de formació continuada per a adults amb l'objectiu d'oferir oportunitats d'aprenentatge al llarg de la vida i donar resposta a interessos i necessitats diverses de la població. La programació inclou cursos estables de memòria, català i anglès, així com diferents tallers monogràfics relacionats amb la cuina, les manualitats i les noves tecnologies.
Les activitats començaran el 5 d'octubre i les inscripcions es podran formalitzar a partir del 21 de setembre a través de la seu electrònica municipal.
Entre les propostes que es mantenen hi ha el Taller de memòria, adreçat a exercitar les capacitats cognitives i potenciar l'agilitat mental. Les sessions es faran a L'Esplai i tindran un cost de 60 euros per curs.
L'oferta formativa també inclou cursos de llengua catalana. En aquesta edició s'impartiran els nivells A2 i B1, amb l'objectiu de facilitar l'aprenentatge i la millora de les competències lingüístiques dels participants. Tots dos cursos tindran un preu de 30 euros.
Pel que fa als idiomes, es manté el curs d'anglès de nivell B1 orientat especialment a la conversa. Aquesta proposta, que es desenvoluparà al Casal d'Entitats, tindrà un cost anual de 120 euros.
Tallers de cuina, manualitats i noves tecnologies
La programació es completarà amb diversos tallers monogràfics, cadascun amb un preu de 15 euros, que permetran aprofundir en àmbits concrets a través de sessions pràctiques.
Durant el mes de novembre, el protagonisme serà per a la gastronomia amb dues propostes al Nexe Jove. D'una banda, s'oferirà un taller de batch cooking, una tècnica basada en l'organització i preparació anticipada dels àpats setmanals. Posteriorment, s'impartirà un taller dedicat a la cuina de Nadal, amb receptes i elaboracions pròpies de les festes.
Ja al febrer de 2027, la programació continuarà amb un cicle de manualitats al Casal d'Entitats. Les sessions estaran dedicades a diferents tècniques creatives, com la pintura sobre tèxtil, el mosaic trencadís i l'elaboració d'espelmes de cera.
Una de les novetats de l'oferta arribarà el maig de 2027 amb el taller IA des de zero: aprèn a utilitzar-la al teu favor, una activitat que introduirà els participants en les possibilitats pràctiques de la intel·ligència artificial. La proposta pretén apropar aquesta tecnologia a la ciutadania i mostrar-ne aplicacions útils en l'àmbit personal i quotidià.