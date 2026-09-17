Sant Fruitós renovarà el clavegueram d'un tram del polígon Sant Isidre

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha adjudicat les obres de millora del clavegueram del polígon industrial Sant Isidre, en un tram del carrer Pic Negre situat entre el carrer Pica d'Estats i la carretera de Berga. Els treballs està previst que comencin a principis del mes d'octubre i que s'allarguin durant aproximadament tres mesos.
L'actuació té com a objectiu resoldre els problemes actuals de capacitat hidràulica de la xarxa de sanejament del polígon i preparar aquesta infraestructura per donar resposta a futures necessitats derivades de l'activitat industrial de la zona. El projecte també busca millorar la fiabilitat dels serveis bàsics en un dels principals espais productius del municipi.
Més capacitat per a la xarxa de sanejament
Les obres consistiran en la substitució de l'actual col·lector de clavegueram, de 400 mil·límetres de diàmetre, per un nou conducte de formigó armat de 1.000 mil·límetres de diàmetre. Aquesta ampliació permetrà incrementar de manera significativa la capacitat de transport de les aigües residuals i reduir les limitacions actuals de la xarxa.
A més, el projecte inclou la renovació de les canonades d'aigua potable existents, actualment de fibrociment, que seran substituïdes per noves conduccions de polietilè.
Afectacions puntuals al trànsit
L'execució dels treballs comportarà afectacions puntuals a la mobilitat de vehicles en aquest sector del polígon industrial. L'Ajuntament ha informat que comunicarà amb antelació les incidències i restriccions previstes a les empreses ubicades als trams afectats per les obres.
L'actuació ha estat adjudicada per un import de 296.000 euros i compta amb finançament de la Diputació de Barcelona a través del Programa sectorial de millora de polígons industrials 2025-2028, inclòs dins el Pla Xarxa de Governs Locals 2024-2027.