Sant Fruitós renova els lavabos de la planta baixa de l'escola Monsenyor Gibert

L'Escola Monsenyor Gibert de Sant Fruitós de Bages ha començat el curs 2026-2027 amb els lavabos de la planta baixa de l'edifici de primària completament renovats. L'Ajuntament ha executat durant els mesos d'estiu una nova fase del projecte de millora dels sanitaris del centre educatiu, amb una inversió de 30.000 euros.
Els treballs s'han dut a terme durant els mesos de juliol i agost aprofitant les vacances escolars, amb l'objectiu de minimitzar les afectacions a l'activitat docent i garantir que les noves instal·lacions estiguessin a punt per a l'inici del curs.
Renovació integral dels banys i noves piques al pati
L'actuació ha consistit en la renovació integral dels lavabos de la planta baixa de l'edifici de primària, unes instal·lacions que, segons el consistori, havien quedat obsoletes i requerien una actualització.
La intervenció també ha inclòs la instal·lació de noves piques exteriors sota el porxo del pati, que permetran als alumnes rentar-se les mans sense necessitat d'entrar a l'edifici quan es trobin a les zones exteriors del centre.
Continuïtat al projecte de millora dels sanitaris
La reforma forma part d'un projecte més ampli de modernització dels sanitaris de l'Escola Monsenyor Gibert que l'Ajuntament va iniciar fa gairebé tres anys.
Una primera fase, executada el desembre de 2023, va permetre renovar els banys de les aules d'educació infantil, els sanitaris de la primera planta de l'edifici de primària i una part dels lavabos situats al pati. Amb aquesta nova actuació, el consistori continua avançant en la renovació progressiva de les instal·lacions del centre educatiu.