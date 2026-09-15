15 de setembre de 2026

Cerca Cercar | Newsletters Suscripcio a Newsletter |

ara mateix

10:30
ara mateix

L'Esplai de Sant Fruitós reprèn a l'octubre les activitats per a persones grans

Societat

El programa trimestral combina exercici físic, benestar i aprenentatge, amb propostes de cos i consciència, txi qung i ball sincro llatí

  • Esplai de la gent gran de Sant Fruitós de Bages -

ARA A PORTADA

Publicat el 15 de setembre de 2026 a les 12:38

L'Esplai de Sant Fruitós de Bages reprendrà el mes d'octubre la programació regular d'activitats adreçada a persones jubilades i pensionistes majors de 60 anys i a persones prejubilades a partir dels 55. El programa combina exercici físic, benestar i aprenentatge amb l'objectiu de fomentar un envelliment actiu, afavorir la socialització i contribuir al benestar físic i mental.

Tres activitats durant el trimestre

La programació començarà l'1 d'octubre amb el ball sincro llatí, a càrrec d'Albert Mota. Les sessions es faran cada dijous i s'oferiran diferents nivells per adaptar-se a les necessitats de les persones participants. El preu del curs és de 60 euros.

El 6 d'octubre començarà el curs de cos i consciència, amb Gisela Baraldés, que es farà cada dimarts a les 4 de la tarda i tindrà un cost de 40 euros. El mateix dia també començarà el txi qung, amb Roser Gorchs, amb sessions els dimarts a 2/4 d'11 del matí. En aquest cas, l'activitat serà gratuïta.

Les inscripcions es podran formalitzar del 21 al 28 de setembre a l'Àrea d'Atenció a les Persones, al carrer del Padró, 72. Cada activitat requerirà un mínim de deu participants per poder-se dur a terme.

Escull Manresa com la teva font preferida de Google

Et pot interessar