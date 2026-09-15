L'Esplai de Sant Fruitós reprèn a l'octubre les activitats per a persones grans

L'Esplai de Sant Fruitós de Bages reprendrà el mes d'octubre la programació regular d'activitats adreçada a persones jubilades i pensionistes majors de 60 anys i a persones prejubilades a partir dels 55. El programa combina exercici físic, benestar i aprenentatge amb l'objectiu de fomentar un envelliment actiu, afavorir la socialització i contribuir al benestar físic i mental.
Tres activitats durant el trimestre
La programació començarà l'1 d'octubre amb el ball sincro llatí, a càrrec d'Albert Mota. Les sessions es faran cada dijous i s'oferiran diferents nivells per adaptar-se a les necessitats de les persones participants. El preu del curs és de 60 euros.
El 6 d'octubre començarà el curs de cos i consciència, amb Gisela Baraldés, que es farà cada dimarts a les 4 de la tarda i tindrà un cost de 40 euros. El mateix dia també començarà el txi qung, amb Roser Gorchs, amb sessions els dimarts a 2/4 d'11 del matí. En aquest cas, l'activitat serà gratuïta.
Les inscripcions es podran formalitzar del 21 al 28 de setembre a l'Àrea d'Atenció a les Persones, al carrer del Padró, 72. Cada activitat requerirà un mínim de deu participants per poder-se dur a terme.