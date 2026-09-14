El Museu de l'Aigua i el Tèxtil amplia els tallers de restauració amb un nou grup a partir de l'octubre

El Museu de l'Aigua i el Tèxtil de Manresa i l'Espai Taller - Aula d'Arts Plàstiques ampliaran aquest curs l'oferta del programa Manresa Restaura amb la posada en marxa d'un nou grup de restauració de mobles i objectes. Les sessions començaran aquest octubre i es faran cada dijous al matí a les instal·lacions del museu.
La proposta està adreçada tant a persones que vulguin recuperar mobles antics com a aquelles que desitgin transformar objectes que ja no utilitzen o iniciar-se en el món de la restauració. No cal tenir coneixements previs per participar-hi.
El taller tindrà un caràcter eminentment pràctic. Cada participant podrà treballar en els seus propis projectes mentre aprèn, de manera guiada, les tècniques necessàries per restaurar-los. Entre els continguts previstos hi ha el decapat, els tractaments contra el corc, el decoupage, l'aplicació de pintures de guix i l'ús adequat de les eines i materials més adients per a cada peça.
Restaurar per reutilitzar
Més enllà de l'aprenentatge tècnic, el programa Manresa Restaura vol fomentar una manera diferent d'entendre el consum d'objectes, basada en la reparació, la conservació i la reutilització abans de substituir-los. D'aquesta manera, el taller combina la creativitat i el treball manual amb valors vinculats a la sostenibilitat.
L'obertura d'aquest nou grup permetrà ampliar les places disponibles i oferir una nova franja horària per facilitar la participació de més persones.
Les sessions es faran els dijous, de 2/4 de 10 del matí a 2/4 d'1 del migdia, al Museu de l'Aigua i el Tèxtil de Manresa, amb inici previst per a aquest mes d'octubre.