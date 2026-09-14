El bus urbà de Manresa costarà 1 euro durant la Setmana Europea de la Mobilitat

L'Ajuntament de Manresa celebrarà del 16 al 22 de setembre una nova edició de la Setmana Europea de la Mobilitat amb diverses activitats de sensibilització i mesures per fomentar l'ús del transport públic i la mobilitat activa. Entre les iniciatives destacades hi ha la reducció del preu del bitllet senzill del bus urbà a 1 euro durant tota la setmana i la gratuïtat total del servei coincidint amb el Dia Mundial Sense Cotxes, el 22 de setembre.
La programació està organitzada conjuntament per les regidories de Mobilitat i de Feminismes, encapçalades per Carles Garcia i Isabel Sánchez. Segons ha informat el consistori, les accions busquen promoure hàbits de desplaçament més sostenibles, segurs i saludables.
Activitats familiars a Sant Domènec i a Puigmercadal
El principal acte de la setmana tindrà lloc el dissabte 19 de setembre, de 2/4 d'11 del matí a 2/4 de 2 del migdia, amb una matinal d'activitats gratuïtes repartides entre la plaça de Sant Domènec i la plaça del Mercat Puigmercadal.
A Sant Domènec s'hi faran tallers i propostes relacionades amb la mobilitat sostenible, entre les quals una visita guiada a un autobús urbà amb un joc de preguntes sobre el transport públic, activitats de creació i decoració de bicicletes, rentat i posada a punt de bicicletes i un punt informatiu municipal sobre les línies de bus, el servei Conciliabus i el sistema de lloguer de bicicletes Baik.
Paral·lelament, la plaça del Mercat Puigmercadal acollirà un circuit d'habilitat en bicicleta per posar a prova l'equilibri i el control dels participants.
Les persones que participin en els tallers rebran com a obsequi un Joc de l'Oca de la mobilitat i una targeta T-2 de dos viatges per al bus urbà.
Formació als instituts i camins escolars
La programació s'allargarà durant la tardor amb diverses accions educatives. A partir de l'octubre es desenvoluparà el programa Viatjo amb tu, adreçat a l'alumnat de primer d'ESO per fomentar l'ús del transport públic.
A més, el 23 d'octubre es durà a terme una nova edició de la jornada Camí escolar, amb caminades organitzades perquè alumnes i famílies es desplacin a peu fins als centres educatius des de diferents punts de trobada.
Sota el lema Mobilitat per a tothom, l'edició d'enguany de la Setmana Europea de la Mobilitat posa l'accent en la justícia intergeneracional i en la necessitat de garantir un transport sostenible i accessible per a tota la ciutadania, independentment de l'edat, el gènere, la situació econòmica o les capacitats de cada persona.