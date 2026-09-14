El Camí Ramader de Marina travessarà el Bages per apropar la transhumància a la ciutadania

El Bages serà una de les comarques protagonistes del projecte Camins de Vida 2026, que reivindica la transhumància com a patrimoni viu i eina de gestió sostenible del territori. El Camí Ramader de Marina portarà un ramat de cabres per diversos municipis de la comarca entre el 17 i el 23 de setembre, amb activitats divulgatives i culturals obertes a la ciutadania.
La iniciativa forma part del descens anual del ramat des de la Bullosa, a la Catalunya Nord, fins a Clariana, un recorregut que es desenvolupa entre el 6 de setembre i el 12 d'octubre. Al seu pas per la Catalunya Central, el ramat recorrerà municipis del Bages, amb especial incidència a Avinyó, Santpedor, Manresa i Castellgalí.
El projecte està impulsat per l'Associació del Camí Ramader de Marina amb la col·laboració d'entitats locals, institucions i voluntariat, i compta amb el suport de la Generalitat, la Diputació de Barcelona i altres organismes vinculats al món rural i cultural.
El ramat travessarà el centre de Manresa
Una de les cites més destacades al Bages serà l'arribada del ramat a Manresa el diumenge 20 de setembre. Està previst que les cabres arribin a 2/4 de 6 de la tarda a Can Font procedents de Santpedor i travessin la ciutat passant pel passeig de Pere III i el Pont Vell. L'organització anima la ciutadania a acompanyar el ramat durant aquest recorregut.
Els dies 21 i 22 de setembre, diverses escoles i instituts visitaran el ramat durant el matí a Can Poc Oli. A més, les tardes de 5 a 7 es podrà visitar lliurement aquest espai. El dimecres 23 de setembre, a 2/4 d'11 del matí, el ramat reprendrà la ruta en direcció a Castellgalí.
Abans d'arribar a Manresa, el ramat haurà passat per Avinyó, on farà parada el 18 de setembre, i per Santpedor, des d'on sortirà cap a la capital del Bages el dia 19.
Un patrimoni viu amb valor ambiental
Els promotors del projecte destaquen que la iniciativa va més enllà de la recuperació d'una pràctica històrica. Segons expliquen, la transhumància contribueix a mantenir viu el patrimoni cultural i paisatgístic associat als camins ramaders, alhora que fomenta la participació de les comunitats locals mitjançant activitats com tallers, xerrades, tastos gastronòmics i propostes culturals.
L'entitat també posa en valor el paper de la pastura extensiva en la prevenció d'incendis forestals. La presència del ramat ajuda a reduir la vegetació acumulada als boscos i afavoreix la conservació del mosaic agroforestal, una pràctica coneguda com a silvopastura que es considera una eina de gestió forestal sostenible.
Un projecte que connecta territoris
El Camí Ramader de Marina és una de les rutes transhumants històriques de Catalunya i connecta tradicionalment el litoral amb el Pirineu. El recorregut actual inclou també municipis de la Catalunya Nord, reforçant la dimensió transfronterera d'un projecte que busca preservar els camins ramaders i el coneixement associat a l'ofici de pastor.
La iniciativa s'emmarca en els moviments europeus que promouen la protecció de les rutes pastorals com a patrimoni cultural i ecològic, amb l'objectiu de garantir-ne la conservació i la transmissió a les futures generacions.