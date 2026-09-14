La Fira del Vehicle d'Ocasió i la Fira de Setembre estrenaran ubicació a l'avinguda Universitària

La Fira del Vehicle d'Ocasió i la Fira de Setembre tornaran a compartir protagonisme a Manresa el cap de setmana del 26 i 27 de setembre, però enguany ho faran en una nova ubicació. Els dos certàmens es traslladen a l'avinguda Universitària, on disposaran de més espai per desenvolupar les activitats i ampliar la zona d'exposició de vehicles.
La principal protagonista serà la Fira del Vehicle d'Ocasió, que reunirà més de 250 automòbils durant les dues jornades. Els visitants hi podran trobar turismes, vehicles familiars, SUV i furgonetes, així com cotxes de cortesia, de gerència, de quilòmetre zero i vehicles de demostració, tots revisats i amb garantia.
A més, les persones que adquireixin un vehicle durant el cap de setmana participaran en el sorteig de 3.000 euros. La fira està organitzada pel Grup d'Automoció de Manresa amb la col·laboració de la Manresana d'Actius Turístics, Museus i Fires.
Artesania i activitats familiars per inaugurar el curs firal
Paral·lelament, la Fira de Setembre donarà el tret de sortida al calendari firal de la ciutat amb una selecció d'artesans i diverses activitats per a tots els públics.
Entre les propostes destacades hi haurà el parc de trànsit familiar, que funcionarà tant dissabte com diumenge de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 a 8 de la tarda. L'espai s'ubicarà a la zona d'activitats situada davant de la Biblioteca del Campus Universitari de Manresa.
Aparcament gratuït i afectacions al trànsit
La celebració de les fires comportarà el tall de l'avinguda Universitària i del carrer Concòrdia durant tot el cap de setmana. També es veurà afectada la parada del bus urbà situada davant del supermercat de la zona.
Per facilitar l'accés als visitants, l'organització habilitarà gratuïtament els aparcaments de la FUB-UManresa durant l'horari dels certàmens, és a dir, dissabte de 10 del matí a 9 del vespre i diumenge de 10 del matí a 8 del vespre.
La informació completa sobre les dues fires es pot consultar a Fira Manresa.