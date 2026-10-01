Joviat Culinary arrenca els actes del 40è aniversari amb un programa que durarà tot el curs

Joviat Culinary ha presentat aquest dimecres, a Manresa, el programa commemoratiu dels seus 40 anys d'història, que s'estendrà durant tot el curs 2026-2027 sota el lema Joviat Culinary. 40 anys cuinant talent. L'acte s'ha fet al restaurant pedagògic Local de l'escola, amb la participació de Jordi Vilaseca, president de la Fundació Joviat; Sandra Jo, directora de Joviat Culinary, i Núria Farizo, directora de Comunicació de Joviat. Hi han assistit també diversos patrons de la Fundació i el president de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició, Joan Font.
Fundada el 1986 com a centre pioner en estudis d'hoteleria i gastronomia a la Catalunya Central, l'escola ha format més de 3.000 alumnes. La celebració vol reconèixer aquest camí, reconnectar amb tots els qui n'han format part i mirar cap al futur.
Un curs d'activitats
El programa inclou la 20a edició del Gastrofòrum, Gastromar, tallers i monogràfics, un acte institucional i una gran festa final d'Alumni en el marc de la Graduació i la 20a edició dels Premis Joviat Culinary.
Recuperar la memòria del centre
Entre les iniciatives hi ha l'aplicació App Mapa Joviat Alumni, la sèrie digital 40 anys, 40 sobretaules, que visitarà 40 establiments d'exalumnes, i un llibre amb 40 receptes amb història. També s'ha previst una peça audiovisual sobre les escultures de la manresana Àngels Freixanet que es lliuren als Premis.
Novetats acadèmiques
En l'àmbit acadèmic, el curs portarà el nou Curs d'Especialització de Sommelieria, vinculat a la 10a promoció del Diploma que Joviat imparteix amb el reconeixement de la UManresa. A més, l'alumna Noe Fernández, millor xef jove de Catalunya 2026, participarà al novembre a l'European Young Chef Award, a Malta.