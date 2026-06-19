Dos projectes de la Joviat de Manresa, premiats als Premis Nous i Noves Professionals

Dos projectes de l'alumnat de la Joviat de Manresa han estat distingits a la 20a edició dels Premis Nous i Noves Professionals, uns guardons que reconeixen els millors treballs de Formació Professional de la demarcació. Els projectes Disparats i L'essència han aconseguit el primer i el segon premi, respectivament, en la categoria de Sobirania Alimentària de Grau Superior.
Doble reconeixement per a la Joviat
L'acte de lliurament dels premis es va celebrar aquest dijous a la seu de la Cecot, a Terrassa, en una edició que ha reunit prop de 225 persones entre alumnat, professorat i representants institucionals i empresarials.
El projecte Disparats, elaborat per Àuria Espelt, Pau Cantos i Pau Quan Folch, va obtenir el primer premi de la categoria, dotat amb 600 euros i patrocinat per LAMP. Per la seva banda, L'essència, desenvolupat per Cristina Martínez, Marc Genestós i Laura Singla, va rebre el segon premi, amb una dotació de 400 euros patrocinada per l'Ajuntament de Terrassa.
Talent jove i innovació
Els treballs reconeguts destaquen per la seva orientació pràctica i per la voluntat d'aportar respostes a reptes actuals relacionats amb la sostenibilitat, l'economia social, l'economia circular i els nous models de negoci.
En aquesta vintena edició dels premis s'han presentat 102 projectes procedents de 31 centres educatius de 19 municipis diferents. D'aquests, 36 han estat seleccionats com a finalistes i s'han concedit 19 guardons repartits en set categories.
Els Premis Nous i Noves Professionals estan impulsats per l'Ajuntament de Terrassa i el Consell de la Formació Professional de Terrassa, amb la col·laboració de la Cecot, la Cambra de Comerç de Terrassa, Pimec, la Diputació de Barcelona i els agents socials. Al llarg de dues dècades, els guardons s'han consolidat com una plataforma de promoció del talent emergent i de connexió entre el món educatiu i el teixit empresarial.