Tall puntual aquest dimarts al Saclosa i Cardenal Lluch per acabar les obres

El trànsit de vehicles quedarà tallat aquest dimarts 18 d'agost en dos trams dels carrers Saclosa i Cardenal Lluch de Manresa amb motiu de la finalització dels treballs de reforç del paviment. L'actuació es completarà amb els treballs d'asfaltatge, després de la primera fase executada entre el 5 i el 10 d'agost.
El tall afectarà el tram del Cardenal Lluch entre la plaça Independència i Pompeu Fabra i el del Saclosa entre el carrer Bruc i la plaça Independència, on també quedarà prohibit l'estacionament.
Canvis en diverses línies de bus
La parada de bus Pompeu Fabra quedarà deshabilitada durant tot el dia, cosa que afectarà les línies L1 Balconada, L2 La Parada, L3 Mion i L11 Centre Històric. Les línies L1, L2 i L3, que habitualment baixen pel Saclosa des del carrer del Bruc per arribar a Pompeu Fabra, es desviaran pel carrer Era de l'Esquerra. A l'altura del número 9 s'hi habilitarà una parada provisional per a aquestes tres línies.
En el cas de la L11 Centre Històric, quedaran anul·lades les parades de Pompeu Fabra i Bruc-Renaixença. Els autobusos es desviaran cap a la carretera de Cardona per continuar el recorregut habitual.
Accessos als aparcaments
Les obres també comportaran modificacions en els accessos als aparcaments. L'entrada al Catalònia es farà pel carrer Era de l'Esquerra i la sortida, pel Cardenal Lluch i Pompeu Fabra.
L'accés al SAM s'haurà de fer des del tram del Cardenal Lluch més proper al passeig de Pere III. Els vehicles hi arribaran des de la plaça Neus Català i pel lateral del passeig, al costat del Casino, fins al Cardenal Lluch.
En aquest tram es prohibirà temporalment l'estacionament de motocicletes i es retiraran les pilones per facilitar l'accés al pàrquing.