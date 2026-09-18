L'AFABBS programa diversos actes al Bages amb motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer

L'Associació de Familiars de persones amb Alzheimer i altres demències del Bages, Berguedà i Moianès (AFABBS) ha preparat diversos actes amb motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer, que se celebra el 21 de setembre. L'entitat, amb més de 25 anys de trajectòria i prop de 400 socis, vol posar les persones afectades i les seves famílies al centre i reivindicar el dret a continuar decidint, participant i mantenint una bona qualitat de vida.
Una mirada a l'Alzheimer des de la medicina i l'experiència
L'acte central serà el 21 de setembre, a les 7 de la tarda, a l'Auditori Plana de l'Om de Manresa, amb el títol Alzheimer avui. Entre l'esperança i la incertesa. La jornada comptarà amb una ponència de la Dra. Anna Mas, neuròloga experta en memòria de la Fundació Althaia, que abordarà la situació actual de la malaltia i les noves perspectives de tractament.
Posteriorment, la ponència donarà pas a una conversa amb persones amb Alzheimer i persones cuidadores, per incorporar també l'experiència de qui conviu directament amb la malaltia. La trobada tractarà qüestions com la medicina i la recerca, però també la vida quotidiana, l'autonomia, la presa de decisions i les expectatives de les persones afectades.
L'AFABBS també se suma enguany al manifest Sí vull, impulsat per la FAFAC, que reclama que els nous tractaments contra l'Alzheimer autoritzats a Europa puguin arribar, amb criteris mèdics i garanties de seguretat, a les persones que se'n puguin beneficiar a través del sistema públic de salut. El manifest defensa, alhora, el dret de les persones diagnosticades a participar en les decisions sobre la seva salut i el seu futur.
Cultura, convivència i una sortida a Montserrat
El programa començarà el 20 de setembre, a 2/4 de 7 de la tarda, amb l'espectacle Postals presents per a una mare absent, al Teatre Casal Cultural de Sant Fruitós de Bages, una proposta que combina paraula, música i dibuixos amb sorra.
La commemoració es tancarà el 23 de setembre amb una excursió a Montserrat, que inclourà la visita al monestir i al cambril de la Mare de Déu, una audició de l'Escolania i un dinar de germanor. La sortida forma part del programa Sortim, camins de cultura i records, que durant l'any ofereix activitats socials i culturals a persones amb Alzheimer i altres demències, com visites a exposicions, rutes culturals, caminades, museus i tallers.
Amb aquests actes, l'AFABBS reivindica la necessitat de continuar avançant en diagnòstic precoç, recerca, tractaments, recursos sanitaris i socials i suport a les famílies, però també en la possibilitat que les persones amb Alzheimer continuïn participant i formant part de la comunitat mentre avança la malaltia.