La Fira d'Artistes i Artesans provocarà afectacions de trànsit aquest dissabte al Passeig

La celebració de la Fira d'Artistes i Artesans comportarà aquest dissabte, 19 de setembre, afectacions al trànsit al centre de Manresa. L'activitat, organitzada per l'Associació de Veïns Passeig i Rodalies, es desenvoluparà al primer tram del passeig de Pere III, al lateral de l'edifici del Casino.\r\n\r\nAmb motiu de la fira, aquest espai quedarà tancat a la circulació de vehicles durant l'horari de l'esdeveniment. La restricció afectarà el primer tram del Passeig, que es destinarà íntegrament a l'activitat firal.\r\n\r\nPel que fa als usuaris dels guals situats dins l'àmbit afectat, podran accedir-hi i sortir-ne a través de la plaça de Neus Català i Pallejà o bé des de la Muralla de Sant Domènec, segons la ubicació de cada accés.\r\n\r\nLa Fira d'Artistes i Artesans és una de les cites habituals del calendari d'activitats del centre de la ciutat i reuneix creadors i artesans en una mostra oberta al públic al passeig de Pere III.\r\n