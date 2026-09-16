L'albergínia blanca protagonitzarà una nova edició del Mercat de la Terra de Sant Fruitós

El Cobert de la Màquina de Batre de Sant Fruitós de Bages tornarà a ser l'escenari aquest dissabte 19 de setembre d'una nova edició del Mercat de la Terra, la cita mensual dedicada als productes de proximitat i de temporada. La jornada se celebrarà de 9 del matí a 1 del migdia i tindrà com a protagonista destacada l'albergínia blanca, una de les varietats més singulars de l'horta bagenca.
La programació arrencarà amb el tradicional tastet del producte del mes, que en aquesta ocasió anirà a càrrec del restaurant Mas de la Sala. La proposta permetrà als visitants descobrir diferents aplicacions gastronòmiques de l'albergínia blanca i conèixer millor les seves característiques.
Alimentació saludable i música per a l'hora del vermut
A les 11 del matí tindrà lloc una xerrada dedicada a l'alimentació sense gluten, que es completarà amb un taller pràctic d'elaboració de creps aptes per a tots els públics.
La música en directe arribarà a les 12 del migdia amb l'actuació del grup Falkon & Firkin, un dels guanyadors del Concurs de Músics, que amenitzarà l'hora del vermut al recinte del mercat.
Dinar popular per tancar la jornada
La jornada culminarà amb un dinar popular d'arròs amb albergínia blanca, una proposta pensada per posar el punt final a la celebració gastronòmica. Els tiquets tenen un preu de 4 euros i es poden adquirir anticipadament a través del web municipal.
El Mercat de la Terra s'emmarca en els principis del moviment Slow Food i reuneix cada mes productors que ofereixen aliments frescos, de proximitat i de temporada. L'objectiu és promoure un consum més responsable i posar en valor la feina dels productors locals i els productes vinculats al territori.