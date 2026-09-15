L'Albergínia Blanca del Bages tornarà a protagonitzar el sopar gastronòmic de tardor a Santpedor

La Comunitat Slow Food Catalunya Central celebrarà el proper dijous 24 de setembre la tercera edició del Sopar de l'Albergínia Blanca del Bages a Cal Llovet de Santpedor. L'activitat s'emmarca en la Temporada Gastronòmica de Tardor del Bages, impulsada per Bages Impuls, i forma part de la programació de la Fira de Sant Miquel. La proposta reunirà prop d'un centenar de comensals al voltant d'un menú degustació de sis plats elaborats amb aquesta varietat autòctona, considerada un dels productes singulars de la gastronomia bagenca.
El sopar vol reivindicar l'Albergínia Blanca del Bages com a patrimoni gastronòmic del territori i posar en valor la seva versatilitat culinària. Els plats aniran a càrrec de cuiners i cuineres vinculats a establiments com Cau de l'Ateneu, Can Patoi, La Xicra, La Sardana, Mas de la Sala i la botiga de llegums La Cistelleta.
Un menú que recupera receptes tradicionals
Entre les elaboracions previstes hi destaca un guisat de mandonguilles de xai amb albergínia inspirat en una antiga recepta de Santpedor i Castellnou de Bages, la cabra amb albergínia, que tradicionalment es cuinava durant l'època de la verema coincidint amb la Fira de Sant Miquel.
La recuperació d'aquest plat servirà també per donar visibilitat al Xai del Bages, coincidint amb la presentació de la nova guia de productes singulars impulsada pel Consell Comarcal del Bages. L'organització destaca que la ramaderia ovina contribueix a la conservació del paisatge, al manteniment de les pastures i a la prevenció d'incendis forestals.
Aigua de proximitat com a novetat
Una de les novetats d'enguany serà la participació d'Aigües de Manresa i el Parc de la Séquia, que instal·laran una font connectada a la xarxa pública per subministrar aigua als assistents. La iniciativa pretén fomentar hàbits de consum més sostenibles i reduir l'ús d'envasos d'un sol ús.
Segons l'organització, aquesta incorporació encaixa amb la filosofia del sopar, que defensa una gastronomia vinculada al territori i als recursos de proximitat.
Un producte reconegut per Slow Food
L'Albergínia Blanca del Bages forma part de l'Arca del Gust de Slow Food, el catàleg internacional que identifica aliments tradicionals i varietats locals que cal preservar pel seu valor cultural, gastronòmic i patrimonial.
La celebració del sopar coincidirà, a més, amb l'inici de Terra Madre a Torí, la trobada biennal de Slow Food Internacional, fet que reforça el missatge de defensa de les varietats autòctones i dels sistemes alimentaris locals.
El sopar comptarà amb un aforament aproximat de 100 persones i tindrà un preu de 30 euros. Les entrades es poden adquirir anticipadament a través del web de Bages Impuls.