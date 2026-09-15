El CACiS explora les ferides de la mineria del Bages a l'exposició «Or Blanc»

El CACiS - El Forn de la Calç de Calders inaugurarà aquest dissabte 19 de setembre, a 2/4 de 8 del vespre, l'exposició Or Blanc. Economia, memòries i violència extractiva, un projecte d'ideadestroyingmuros que analitza els impactes de l'extracció de sal i potassa a la conca minera del Bages. La mostra, resultat d'una residència artística desenvolupada en el marc de la convocatòria Geografies de l'Extractivisme 2026, es podrà visitar a Calders fins a l'1 de novembre.
L'exposició parteix d'un treball de recerca realitzat a Súria, Sallent i Cardona, que combina treball de camp, investigació d'arxiu, fotografia, recorreguts pel territori i converses amb habitants de la comarca. El projecte posa el focus en les transformacions que l'activitat minera ha provocat al paisatge i en les conseqüències que ha tingut sobre les memòries col·lectives i les formes de vida de les comunitats vinculades a la conca minera.
Una mirada crítica a l'extractivisme
Segons els seus impulsors, Or Blanc planteja una reflexió sobre les contradiccions associades a l'explotació dels recursos naturals, abordant conceptes com la riquesa i l'espoli, el progrés i la violència, o el desenvolupament industrial i la transformació del territori. La proposta recull testimonis, records i materials que permeten aproximar-se a una realitat marcada per dècades d'activitat extractiva.
La mostra reuneix fotografies, peces de videocreació, materials vinculats a la mineria i un fanzine que incorpora part de les veus recollides durant el procés de recerca. Més que oferir conclusions definitives, l'exposició vol generar un espai de trobada i debat al voltant de les memòries i els possibles futurs de la conca minera del Bages.
Fins a l'1 de novembre a Calders
Or Blanc. Economia, memòries i violència extractiva s'inaugurarà dissabte a CACiS - El Forn de la Calç de Calders i formarà part de la programació derivada de la convocatòria Geografies de l'Extractivisme 2026. La mostra romandrà oberta al públic fins a l'1 de novembre.