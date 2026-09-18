Junts per Manresa reclama revisar els contenidors massa a prop dels habitatges per prevenir incendis

Junts per Manresa portarà al proper ple municipal del proper dijous una moció per reforçar la prevenció dels incendis en les àrees de contenidors situades a poca distància dels habitatges. La formació considera necessari revisar les ubicacions que poden comportar un risc més elevat en cas de foc i adoptar mesures preventives per evitar que futurs incidents tinguin conseqüències sobre persones, edificis o vehicles.
La proposta arriba després dels diversos episodis de crema de contenidors registrats a la ciutat durant els darrers dos anys. Segons recorda el grup municipal, alguns d'aquests incendis han acabat afectant façanes, balcons i cotxes estacionats a prop dels punts on es van originar les flames. Entre els barris on s'han produït incidents d'aquest tipus hi ha la Balconada, la carretera de Santpedor, la Parada o el Poble Nou.
L'últim cas es va produir l'11 de setembre al carrer Lepant, a la cantonada amb el carrer Tudela, al barri de la Plaça Catalunya. Segons recorda Junts, el foc va destruir completament quatre contenidors i en va afectar parcialment un cinquè. També va provocar danys en quatre vehicles estacionats, així com a la façana i als primers balcons de l'edifici adjacent. A més, els Bombers van haver de comprovar l'estat de les instal·lacions elèctriques i de gas de l'immoble.
El president del grup municipal de Junts per Catalunya, Ramon Bacardit, afirma que "quan un incendi de contenidors acaba afectant façanes, balcons, vehicles i obliga a comprovar les instal·lacions de gas i electricitat d'un edifici, ja no estem parlant només d'un acte vandàlic o d'un problema de mobiliari urbà. Estem parlant d'un risc per a les persones i els seus habitatges".
Revisió dels punts més sensibles en tres mesos
La moció planteja que l'Ajuntament faci, en un termini màxim de tres mesos, una revisió de totes les àrees de contenidors de la ciutat per identificar aquelles que es troben especialment a prop de les façanes dels edificis i que, per les seves característiques, poden presentar un risc específic en cas d'incendi.
Junts també proposa que aquesta anàlisi es faci amb l'assessorament dels serveis tècnics municipals i, si escau, dels serveis de prevenció i extinció d'incendis. L'objectiu és establir criteris tècnics de seguretat que tinguin en compte factors com la distància respecte als habitatges, la presència de materials combustibles a l'entorn o les possibilitats de propagació del foc.
A partir d'aquesta revisió, la formació demana elaborar una relació dels punts que requereixin una actuació prioritària. En els casos en què sigui viable, planteja reubicar els contenidors a una distància més segura dels edificis residencials. Quan el trasllat no sigui possible per les característiques de l'espai urbà, la moció proposa estudiar i aplicar mesures alternatives de protecció que permetin reduir el risc.
Una actuació selectiva, no un trasllat generalitzat
Junts subratlla que la iniciativa no pretén modificar de forma generalitzada la ubicació dels contenidors de la ciutat, sinó actuar de manera selectiva en aquells punts on la proximitat als habitatges pugui incrementar les conseqüències d'un incendi.
"No es tracta de moure tots els contenidors de la ciutat. Es tracta d'identificar els punts on existeix un risc evident i actuar-hi. Si podem reduir un risc simplement revisant una ubicació o adoptant mesures de protecció, tenim l'obligació de fer-ho abans que hàgim de lamentar conseqüències més greus", assenyala Bacardit.
La moció també inclou la petició que els criteris de prevenció d'incendis s'incorporin a les futures ubicacions o modificacions de les àrees de contenidors que es puguin fer a Manresa. Igualment, reclama que el govern municipal informi els grups polítics, en un termini màxim de sis mesos, dels punts identificats com a prioritaris i de les actuacions executades o previstes.
Per al grup municipal, la prevenció ha de formar part de les polítiques de seguretat urbana. En aquest sentit, Bacardit conclou que "la prevenció també és seguretat. Quan els fets ens demostren que hi ha ubicacions que poden generar un risc per als habitatges i les persones, l'Ajuntament ha d'anticipar-se i actuar".