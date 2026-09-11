Un nou incendi en contenidors a Manresa afecta quatre vehicles i la façana d'un bloc de pisos

Després d'unes setmanes de treva, aquest divendres de matinada s'han tornat a produir incendis en contenidors a Manresa. Els Bombers han intervingut aquesta matinada de divendres en dos incendis de contenidors, el segon dels quals ha provocat afectacions de consideració al carrer Lepant, a la cantonada amb el carrer Tudela, al barri de la Plaça Catalunya. El foc ha afectat quatre vehicles -dos turismes i dues furgonetes-.
El foc del carrer Lepant afecta vehicles i la façana
El primer avís s'ha rebut a les 2.56 h al carrer Miquel Martí i Pol, a prop de la Font de Neptú, on ha cremat un contenidor de residus. Els Bombers han pogut extingir ràpidament les flames.
Tres minuts més tard, a les 2.59 h, s'ha rebut l'avís pel segon incendi, al carrer Lepant. En aquest cas, el foc ha cremat totalment quatre contenidors i parcialment un cinquè, a més d'afectar quatre vehicles i de provocar danys a la façana de l'edifici proper i als seus primers balcons per la temperatura de les flames.
Els Bombers han extingit els contenidors i han fet una valoració de l'edifici, especialment de les instal·lacions elèctriques i de gas, i tot i no semblar malmeses, han avisat a les companyies de subministrament.