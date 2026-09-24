El surrealista cas de Manresa: de víctima d'atropellament a detingut en dues hores

En un interval de poc més de dues hores, un home de 32 anys i veí de Manresa ha passat de ser la víctima d'un atropellament aparentment intencionat al centre de Manresa a acabar detingut per la policia a les portes del mateix hospital on l'havien atès. Els fets van tenir lloc dimecres al migdia, quan un incident viari a la plaça Onze de Setembre va desencadenar en una insòlita seqüència de desavinences mèdiques i aldarulls que va acabar amb la mateixa víctima traslladada a comissaria.
Un atropellament intencionat i una detenció immediata
L'origen dels fets es van situar cap a 3/4 d'1 del migdia de dimecres a la plaça Onze de Setembre. Segons les manifestacions de diversos testimonis presencials, una discussió entre dues persones havia derivat en un atropellament que, per la trajectòria i la maniobra realitzada, tindria indicis clars d'intencionalitat.
Davant la gravetat aparent de l'impacte i l'estat en què havia quedat la víctima -inicialment semblava greu-, efectius de la Guàrdia Urbana de Manresa es van desplaçar immediatament al lloc i van detenir el conductor del vehicle com a presumpte autor d'un delicte de lesions agreujades per la utilització de vehicle a motor. Paral·lelament, una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va evacuar el ferit a l'hospital Sant Joan de Déu per ser avaluat i tractat.
Una alta mèdica no acceptada i xocs als passadissos
Tot i que l'atropellament inicial feia presagiar un quadre clínic complex, la revisió del personal mèdic de Sant Joan de Déu va determinar poc després una realitat força diferent. Tot i presentar nombrosos hematomes i cops per tot el cos, les proves descartaven qualsevol tipus de fractura o lesió greu. Davant d'aquest diagnòstic, l'equip mèdic li va administrar el tractament pertinent i li va signar l'alta.
Va ser en aquest punt, poc després de les 3 del migdia, quan la situació va prendre un gir imprevist. L'home, de 32 anys, es va negar en rotund a abandonar les instal·lacions hospitalàries, reclamant a crits una revisió més exhaustiva i alterant la tranquil·litat de la resta de pacients d'urgències. La persistència i el to de les protestes van portar el personal del centre a requerir la presència dels Mossos d'Esquadra.
De la sala d'urgències al mig de la calçada
En arribar al centre sanitari, els agents de la policia catalana van intentar raonar amb l'home, explicant-li que, un cop signada l'alta mèdica, no hi havia cap motiu justificat per romandre a l'interior del centre. Després de trobar una resistència continuada, els mossos el van acompanyar a l'exterior de l'edifici.
Una vegada a fora, però, la protesta va canviar d'escenari. L'home es va dirigir al mig de la calçada per on circulen els vehicles i s'hi va quedar aturat interrompent la circulació i generant un perill manifest tant per a la seva pròpia integritat com per a la dels conductors. Malgrat les demanades reiterades dels agents perquè tornés a la vorera, l'home va fer cas omís a les indicacions i va reincidir a envair la calçada en diverses ocasions.
Davant d'aquesta actitud persistent d'obstrucció i desobediència, i també per evitar que continués alterant el trànsit de vehicles, els Mossos d'Esquadra van acabar procedint a la seva detenció per un delicte de desobediència a l'autoritat. Així, pocs minuts després que el conductor que el va atropellar entrés en dependències policials, la mateixa víctima va realitzar el mateix trajecte, clavant un tancament tan insòlit com inesperat a la successió de fets del migdia de dimecres a Manresa.