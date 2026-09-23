Estabilitzat un incendi forestal a una zona de difícil accés de Tresserres, a Cardona

Un incendi forestal s'ha declarat aquest dimecres al matí a Cardona, a la zona del barri Tresserres, en un punt de difícil accés dins del bosc. L'avís s'ha rebut quan passaven 6 minuts de les 7 del matí després que un testimoni alertés que hi havia foc entre arbres. Els Bombers hi han activat un total de deu dotacions, incloent-hi el GRAF, i cap a les 11 el foc ha quedat estabilitzat. Actualment hi continuen desplegades set dotacions, totes terrestres.
Origen i mobilització
L'incendi s'ha originat en una zona forestal de difícil accés del barri Tresserres. Segons el relat d'un testimoni que ha trucat als Bombers, el foc afectava una zona d'arbres dins del bosc. Poc després de rebre l'avís, s'han mobilitzat diverses dotacions cap al lloc.
Davant la dificultat d'accés a la zona afectada, s'ha activat també el GRAF (Grup de Recolzament d'Actuacions Forestals), especialitzat en aquest tipus d'intervencions. En total, s'han arribat a mobilitzar deu dotacions per fer front al foc.
Evolució de l'incendi
Segons ha informat el cos de Bombers, el foc crema amb baixa intensitat i afecta massa forestal en una extensió reduïda. Tot i la dificultat inicial per accedir-hi, les dotacions han pogut arribar fins al punt de l'incendi. Poc abans de les 11 del matí, els Bombers han donat el foc per estabilitzat.
Situació actual
Un cop estabilitzat l'incendi, tres de les deu dotacions inicialment desplegades ja s'han desactivat, mentre que les set restants continuen actives al lloc, totes elles amb mitjans terrestres. Els Bombers hi romandran fins que puguin donar el foc per controlat.
L'incendi ha cremat uns 2.000 metres quadrats.