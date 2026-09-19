Tallen el carrer Vilanova de Manresa mentre es valora el risc d'esfondrament d'un edifici

La Guàrdia Urbana de Manresa ha tallat completament aquest dissabte al matí el carrer Vilanova, tant al trànsit de vehicles com de vianants, mentre es valora el possible risc d'esfondrament de l'edifici del número 27, a tocar de la plaça Gispert, on hi ha l'estanc número 11. Els Bombers hi han intervingut després que els veïns alertessin d'una fuita d'aigua que feia temps que s'havia produït i que no s'ha detectat fins que l'aigua ha arribat als baixos.
Una fuita d'aigua en un immoble desocupat
L'edifici, que està desocupat i tapiat a excepció dels baixos, ha patit una fuita d'aigua a primera hora del matí. Els veïns han avisat els Bombers, que s'han desplaçat fins a l'immoble i han procedit a tancar l'aigua.
Segons les primeres informacions, la fuita s'hauria produït temps enrere, però l'estat d'abandonament de les plantes superiors ha fet que no es detectés fins aquest dissabte, quan l'aigua ha arribat als baixos.
Els serveis tècnics en valoren l'estat
Després de la intervenció dels Bombers, els serveis d'emergències han avisat els serveis tècnics municipals perquè inspeccionin l'estat estructural de l'edifici i determinin si existeix risc d'esfondrament i quines mesures cal aplicar.
Mentrestant, la Guàrdia Urbana ha establert un tall complet del carrer Vilanova com a mesura de precaució. Una cinta policial impedeix l'accés des de la plana de l'Om i una altra tanca la sortida per la plaça Gispert.
El pas de vianants està restringit i només s'hi permet accedir per anar als comerços o habitatges situats a l'entrada del carrer. L'expenedoria de tabac número 11 de Manresa, ubicada als baixos de l'immoble, roman tancada mentre es valora la situació.