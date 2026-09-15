La conductora d'un ciclomotor, ferida després de xocar contra un autobús al pont de Sant Francesc

La conductora d'un ciclomotor ha resultat ferida aquest dimarts al migdia en un accident de trànsit al pont de Sant Francesc de Manresa. El sinistre s'ha produït poc abans de les 3 del migdia, quan un autobús que circulava per la C-37z ha envaït parcialment el carril de sentit contrari i ha impactat contra el vehicle de dues rodes, que es trobava aturat correctament respectant un senyal de Stop, segons la informació facilitada per la Guàrdia Urbana.
La ferida és una veïna de Manresa de 36 anys que conduïa un ciclomotor Piaggio Liberty. Després de ser atesa pels serveis sanitaris al mateix lloc dels fets, ha estat traslladada a l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa amb pronòstic reservat. La conductora de l'autobús, una dona de 45 anys veïna de Jorba, n'ha resultat il·lesa i ha donat negatiu en la prova d'alcoholèmia.
Un altre motorista ferit a l'avinguda Universitària
Poc més de vint minuts després, cap a 1/4 i mig de 4 de la tarda, s'ha registrat un segon accident amb ferits a l'avinguda Universitària, a l'altura dels números 7-13.
Segons la Guàrdia Urbana, un turisme ha iniciat una maniobra de desplaçament lateral sense advertir la presència d'un ciclomotor que circulava pel carril contigu, fet que ha provocat la col·lisió entre els dos vehicles. El conductor del ciclomotor, un manresà de 28 anys, ha resultat ferit amb pronòstic reservat i també ha estat traslladat a l'hospital Sant Joan de Déu. El conductor del turisme, un jove de 20 anys, n'ha sortit il·lès.
Tots dos accidents resten pendents de l'informe judicial corresponent.