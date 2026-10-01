«Carles Vilajosana estava als antípodes del que significa Aliança Catalana»

Just quan es compleix un mes de l'homicidi de Carles Vilajosana al carrer Sant Jaume de Manresa, la polèmica política i social al voltant del cas encara s'ha aguditzat més. Aquest dimecres, la formació d'extrema dreta Aliança Catalana ha organitzat una compareixença al Parlament de Catalunya liderada per la seva presidenta, Sílvia Orriols, per reclamar un enduriment de la Llei de Responsabilitat Penal del Menor. L'acte ha comptat amb la presència de la germana de la víctima, Iolanda Vilajosana, i de l'alcalde de Castellnou de Bages, David Cañadó. Tanmateix, aquesta escenificació ha provocat un profund malestar i indignació en el nucli familiar més directe i en el cercle íntim d'amistats del manresà.
En conversa amb aquest mitjà, un familiar directe d'en Carles -que ha volgut mantenir l'anonimat per protegir la seva intimat en un moment de dol- es mostra categòric sobre el posicionament de la immensa majoria de l'entorn del difunt: "El Carles estava als antípodes del que significa Aliança Catalana. Ell no estaria mai d'acord amb acostar-se a aquest partit; sí a defensar el que toqui, però no de la mà de l'extrema dreta".
Un sentiment de profunda incomoditat
Des del cercle íntim de la víctima s'assegura que la vinculació del nom de Carles Vilajosana amb la plataforma de Sílvia Orriols genera una incomoditat absoluta. Aquest malestar, segons expliquen, no és nou, sinó que es remunta als mateixos dies posteriors al crim. "Tant els familiars com els amics sabem que en Carles era totalment antiracista; només cal veure qui eren els seus amics a la ciutat i com es relacionava amb tothom. En cap cas combregava amb els postulats d'Aliança Catalana", remarca la mateixa font.
El familiar recorda amb amargor com el discurs xenòfob ja va intentar amarar el comiat del manresà: "Familiars directes i molts amics ens vàrem posar les mans al cap al funeral quan va sortir el tema de la migració. El Carles no ho hauria permès mai, això".
Amb aquestes declaracions, l'entorn de la víctima vol deixar clar que la presència de la seva germana al costat d'Orriols respon a una posició estrictament individual que no representa ni el sentir de la resta de la família ni el llegat d'en Carles. Per als seus al·legats, veure com es fa un ús partidista de la tragèdia s'ha convertit en un afegit dolorós al dol que ja estan passant.
Justícia i fermesa, però sense discursos d'odi
Aquesta distància radical respecte a la ultradreta no implica, en absolut, que la família no exigeixi la màxima fermesa institucional i judicial. L'entorn directe de Carles Vilajosana comparteix plenament la necessitat que sobre els autors de l'agressió mortal caigui tot el pes de la llei i que s'obri un debat seriós sobre la revisió de les penes als menors que cometen delictes de sang.
"Volem justícia i que no es repeteixi una tragèdia com aquesta, però no volem que s'utilitzi la figura d'en Carles per alimentar l'odi ni per criminalitzar col·lectius sencers", conclouen des del seu entorn.
Carles Vilajosana, de 45 anys, pare de dos fills i una persona molt coneguda i estimada al teixit associatiu i d'oci de la ciutat, va morir la matinada de l'1 de setembre a causa d'una ganivetada. Un mes després, la investigació dels Mossos d'Esquadra manté dos menors internats en centres tancats i dos més en llibertat vigilada, mentre que a Manresa la voluntat de recordar en Carles des de la dignitat i el respecte topa amb els intents d'instrumentalització política d'un crim que ha commocionat la ciutat.