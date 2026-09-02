Mil silencis amb espelmes en record a Carles Vilajosana

Un miler llarg de veïns de Manresa han fet una marxa silenciosa amb espelmes al barri de les Escodines per retre homenatge a Carles Vilajosana, mort aquest dimarts després de ser apunyalat en un dels seus carrers. Els participants, visiblement emocionats, han depositat les espelmes prop del lloc de l'homicidi. L'acte ha comptat amb la interpretació del Cant dels Ocells i de l'Adagio d'Albinoni i ha acabat amb un llarg aplaudiment. La portaveu dels veïns, Olga Villaró, ha explicat que l'homenatge l'ha organitzat la gent del barri "sense cap color polític" i que l'objectiu era recordar el Carles "des de l'amor i el carinyo més profund que tenim per aquesta ciutat".\r\n\r\nA la convocatòria, i en un segon pla, hi han assistit l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, i representants de l'Ajuntament.\r\n\r\nLa marxa de les Escodines ha estat el tercer acte de la jornada a Manresa en record de la víctima i de rebuig a l'homicidi. Al migdia, l'Ajuntament ha convocat un minut de silenci a la plaça Major, mentre que a la tarda s'ha fet una altra marxa, que ha sortit de la Balconada, ha passat per la plaça Neus Català i ha acabat davant de l'Ajuntament. Al vespre, els veïns de les Escodines i de la Sagrada Família han protagonitzat la concentració silenciosa a tocar del lloc on es va produir l'apunyalament.\r\n\r\nEls actes de record han coincidit amb la decisió judicial d'acordar l'internament en règim tancat dels dos menors detinguts per la seva presumpta implicació en la mort de Vilajosana. En un dels casos, el jutjat ha acordat també tractament terapèutic.\r\n