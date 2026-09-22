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Sant Fruitós celebrarà la Setmana de la Mobilitat amb una tarda per a practicar i decorar la bicicleta

Societat

L'activitat familiar, oberta a infants de 7 a 12 anys, tindrà lloc el dissabte 3 d'octubre al Bosquet

  • Imatge de la Setmana de la Mobilitat de Sant Fruitós de 2025 -

ARA A PORTADA

Publicat el 22 de setembre de 2026 a les 17:30

Sant Fruitós de Bages ha organitzat per al dissabte 3 d'octubre una gimcana d'habilitat i un circuit infantil en bicicleta, en el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat. L'activitat familiar se celebrarà al Bosquet a partir de les 4 de la tarda i fins a les 7 del vespre, amb diverses propostes per fomentar l'ús de la bicicleta entre els més petits. La inscripció és prèvia, a través de l'app mòbil municipal.

Circuit, gimcana i taller de decoració

Els nens i nenes de 7 a 12 anys podran practicar amb un circuit amb rampes i carrils pensat per iniciar-se en el món de la circulació, així com un circuit amb obstacles i diferents proves a càrrec de Biciclot. Durant la tarda també es durà a terme un taller per decorar els radis de les rodes, a càrrec d'Irregular Stone.

Es recomana que els participants portin la seva pròpia bicicleta i casc. Tot i això, en cas que algun infant no en disposi, l'organització també en facilitarà. En finalitzar l'activitat, s'oferirà berenar per a tots els assistents.

Com inscriure's

Les persones interessades a participar-hi han d'inscriure's prèviament a través de l'app mòbil municipal, a l'apartat Inscripció activitats.

El lema d'enguany

La Setmana Europea de la Mobilitat manté el lema que va fer l'èxit de l'última edició, Mobilitat per a tothom, tot i que enguany posa el focus en una mobilitat amb justícia intergeneracional, que garanteixi que totes les persones puguin accedir a un transport de qualitat i sostenible, amb independència dels seus ingressos, ubicació, gènere o capacitats.

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