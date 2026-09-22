Sant Fruitós posa en marxa Veïnes del Món per fomentar la cohesió i el diàleg intercultural

Sant Fruitós de Bages posarà en marxa el 28 de setembre el projecte Veïnes del Món, una iniciativa de dinamització comunitària que busca afavorir la cohesió social, el diàleg intercultural i la participació ciutadana. El programa inclourà tallers, espais de trobada i activitats de sensibilització al Casal d'Entitats.
Activitats per afavorir la participació
El projecte planteja crear espais de relació i intercanvi entre persones de diferents orígens, edats i trajectòries vitals, amb una atenció especial a la participació de les dones.
Les activitats abordaran qüestions relacionades amb els drets humans, la interculturalitat, les migracions, la igualtat de tracte, el desenvolupament sostenible i la cultura de pau.
Del 28 de setembre al 2 de desembre
Veïnes del Món es desenvoluparà cada dilluns i dimecres, de 2/4 de 10 del matí a les 12 del migdia, al Casal d'Entitats, fins al 2 de desembre.
La iniciativa està oberta a les persones interessades a participar-hi. Per obtenir més informació o formalitzar la participació, cal contactar amb l'Àrea d'Atenció a les Persones al 93 878 97 01 o adreçar-se a les oficines municipals del carrer Padró, 72.