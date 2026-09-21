L'Hospital Sant Andreu de Manresa, reconegut amb el nivell Argent per la seva tasca contra el tabac

L'Hospital Sant Andreu de Manresa, de la Fundació Sant Andreu Salut, ha estat reconegut amb el nivell Argent segons els estàndards de qualitat de la Global Network for Tobacco-Free Healthcare Services per la seva tasca en la promoció d'espais sense fum i en la prevenció del tabaquisme. El centre impulsa diverses accions d'informació, sensibilització i acompanyament dirigides tant als professionals com a les persones ateses.
Accions per afavorir espais sense fum
El reconeixement posa en valor les iniciatives que l'Hospital Sant Andreu desenvolupa per fomentar l'abandonament del tabac i promoure hàbits de vida més saludables. Les actuacions tenen com a objectiu informar i sensibilitzar sobre els efectes del tabaquisme i donar suport a les persones que volen deixar de fumar.
L'acreditació també reconeix el compromís del centre amb la creació d'entorns més saludables per a les persones ateses, els professionals i el conjunt de la ciutadania.
El paper de la Comissió Sense Fum
L'obtenció del nivell Argent ha estat possible gràcies a la feina de la Comissió Sense Fum de l'Hospital Sant Andreu, que s'encarrega d'impulsar i coordinar les diferents iniciatives relacionades amb la prevenció del tabaquisme.
La comissió està formada per Maleni Montero, auxiliar de farmàcia; Iolanda Garcia, infermera, i Mireia Pesarrodona, coordinadora d'infermeria.
Amb aquesta acreditació, l'Hospital Sant Andreu fa un nou pas en la seva tasca de promoció de la salut i prevenció del tabaquisme, així com en la voluntat de consolidar espais sense fum.