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L'Hospital Sant Andreu de Manresa, reconegut amb el nivell Argent per la seva tasca contra el tabac

Societat

La distinció avala les accions del centre per prevenir el tabaquisme i acompanyar les persones que volen deixar de fumar

  • Comissió Sense Fum de Sant Andreu Salut -

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Publicat el 21 de setembre de 2026 a les 16:05

L'Hospital Sant Andreu de Manresa, de la Fundació Sant Andreu Salut, ha estat reconegut amb el nivell Argent segons els estàndards de qualitat de la Global Network for Tobacco-Free Healthcare Services per la seva tasca en la promoció d'espais sense fum i en la prevenció del tabaquisme. El centre impulsa diverses accions d'informació, sensibilització i acompanyament dirigides tant als professionals com a les persones ateses.

Accions per afavorir espais sense fum

El reconeixement posa en valor les iniciatives que l'Hospital Sant Andreu desenvolupa per fomentar l'abandonament del tabac i promoure hàbits de vida més saludables. Les actuacions tenen com a objectiu informar i sensibilitzar sobre els efectes del tabaquisme i donar suport a les persones que volen deixar de fumar.

L'acreditació també reconeix el compromís del centre amb la creació d'entorns més saludables per a les persones ateses, els professionals i el conjunt de la ciutadania.

El paper de la Comissió Sense Fum

L'obtenció del nivell Argent ha estat possible gràcies a la feina de la Comissió Sense Fum de l'Hospital Sant Andreu, que s'encarrega d'impulsar i coordinar les diferents iniciatives relacionades amb la prevenció del tabaquisme.

La comissió està formada per Maleni Montero, auxiliar de farmàcia; Iolanda Garcia, infermera, i Mireia Pesarrodona, coordinadora d'infermeria.

Amb aquesta acreditació, l'Hospital Sant Andreu fa un nou pas en la seva tasca de promoció de la salut i prevenció del tabaquisme, així com en la voluntat de consolidar espais sense fum.

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