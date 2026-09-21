ARaymond concentra a Sallent la seva activitat a l'Estat amb una nova planta de 15 milions d'euros

L'empresa bagenca ARaymond ha invertit 15 milions d'euros en una nova planta al polígon industrial Plans de la Sala de Sallent amb l'objectiu de reforçar la seva capacitat de creixement i centralitzar-hi tota la seva activitat a l'Estat. Les noves instal·lacions, de més de 17.000 metres quadrats, concentren les oficines, la planta productiva i el magatzem de les filials ARaymond Tecniacero i ARaymond Distribution Services, que fins ara operaven des de Sant Fruitós de Bages.
La companyia, especialitzada en el disseny i la fabricació de sistemes de fixació i muntatge per als sectors de l'automoció, les energies renovables, la construcció industrialitzada i l'agricultura, ha comptat amb el suport d'Acc1ó per dur a terme el projecte. Segons les previsions de l'empresa, la nova infraestructura permetrà incrementar la facturació en més d'un 25% durant els pròxims cinc anys gràcies a l'augment de la capacitat productiva.
Un centre integrat per impulsar el creixement
Les noves instal·lacions ocupen una parcel·la de gairebé 50.000 metres quadrats preparada per a futures ampliacions. Dels 17.700 metres quadrats construïts, 9.000 es destinen a producció, 6.200 a magatzem i 2.500 a oficines.
Actualment, la planta dona feina a 160 persones i permet centralitzar tota la cadena de valor de l'empresa, des del disseny i l'enginyeria fins a la fabricació i la comercialització dels productes. L'objectiu és millorar l'eficiència operativa, reforçar les capacitats industrials del grup i ampliar el servei als mercats internacionals als quals dona cobertura des de Catalunya.
Més de mig segle d'arrelament al Bages
ARaymond té presència al Bages des de l'any 1972 i forma part del grup francès ARaymond. Des de la seva implantació a la comarca, la companyia ha consolidat una activitat orientada principalment a l'exportació, amb clients repartits per Europa i altres mercats internacionals.
L'any 2025, les filials catalanes del grup van registrar una facturació de 49 milions d'euros. Amb la posada en marxa de la nova planta de Sallent, l'empresa fa un nou pas en la seva estratègia de creixement i consolidació industrial al territori.