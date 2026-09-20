El pas del Camí Ramader de Marina trenca la rutina del centre de Manresa

El contrast entre el paviment de l'eix comercial i el pas d'un ramat transhumant ha deixat aquest diumenge a la tarda una de les estampes més mecanicament sorprenents de l'any a Manresa. Un centenar llarg de cabres, conduïdes pel seu pastor, un cavall i quatre rucs, han travessat la ciutat de nord a sud enmig d'una notable expectació. El pas de la comitiva, que s'emmarca en el projecte Camins de Vida 2026 per reivindicar el Camí Ramader de Marina, ha congregat centenars de persones -moltes d'elles famílies amb infants- que han seguit el trajecte amb curiositat i entusiasme.
El recorregut, procedent de Santpedor, ha fet entrada al nucli urbà des de Can Font. El trànsit rutinari i el paisatge de terrasses i aparadors ha deixat pas de sobte al xoc visual dels animals avançant per punts tan centralitzats com el passeig de Pere III, la plaça Neus Català, la plaça de Sant Domènec o el carrer del Born. Més enllà de contemplar l'escena des de la vorera, molts dels assistents, especialment els més petits, s'han afegit a la marxa i han acompanyat el ramat a peu durant tot el tram urbà fins a creuar el Pont Vell. Darrere seu, la Guàrdia Urbana i un vehicle de neteja per anar recollint les defecacions dels animals.
A la capçalera del grup s'hi han integrat l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, i el regidor d'Acció Climàtica, Pol Huguet, que han assumit directament el guiatge de dos dels quatre rucs que acompanyaven el ramat. La comitiva fa parada a l'espai de Can Poc Oli, a peu de l'antiga discoteca Krono's, on farà nit abans de reprendre la ruta que uneix la Bullosa, a la Catalunya Nord, amb Clariana i el Garraf en un descens previst entre el 6 de setembre i el 12 d'octubre.
Gestió del territori rere l'expectació urbana
Més enllà de la novetat de veure el ramat enmig del teixit urbà de la capital bagenca, l'acció busca posar sobre la taula la funció pràctica de la transhumància i la silvopastura. La presència continuada d'aquests ramats als boscos constitueix una eina de gestió forestal sostenible per a la prevenció d'incendis, en reduir la massa vegetal acumulada i ajudar a mantenir el mosaic agroforestal.
A Manresa, la presència del ramat tindrà continuïtat comunitària durant els pròxims dies. Els dies 21 i 22 de setembre, Can Poc Oli acollirà visites d'escoles i instituts durant els matins, i s'obrirà al públic general en horari de tarda (de 5 a 7). Finalment, el dimecres 23 de setembre a dos quarts d'onze del matí, les cabres reprendran el camí cap a Castellgalí per continuar el seu trajecte cap al sud.