L'Ajuntament de Manresa inicia l'arranjament d'una quinzena de camins rurals

L'Ajuntament de Manresa ha iniciat els treballs de manteniment i millora d'una quinzena de camins rurals del municipi en el marc del Pla de millora de l'Espai Públic 2026. Les actuacions tenen com a objectiu millorar l'estat de conservació dels vials, corregir problemes de drenatge i facilitar la circulació en aquells trams que presenten desperfectes provocats principalment per l'erosió de l'aigua de pluja.
Els treballs preveuen actuar sobre diversos punts de la xarxa rural que, amb el pas del temps, han patit l'aparició de sots, xaragalls i altres irregularitats tant en zones amb pendent com en trams més planers. La intervenció busca reduir aquestes afectacions i millorar les condicions de pas dels vehicles i de les persones usuàries dels camins.
Actuacions específiques a Cal Planell i Rajadell
Entre les obres previstes destaquen dues actuacions constructives concretes. Al camí de Cal Planell es construirà una escullera per reforçar el terreny i millorar-ne l'estabilitat, mentre que al camí de Rajadell es durà a terme la canalització de la rasa d'aigües pluvials per afavorir el drenatge i evitar noves erosions. Paral·lelament, també es faran treballs de millora del paviment amb material granulat en diversos camins del terme municipal.
Tretze camins més rebran actuacions de manteniment
Les actuacions de pavimentació i manteniment es duran a terme als camins de Ca la Rosa, Cal Cuques, Cal Tàsies, Mas Coma, el Colomer, el Grau, el Joncar, el Mas d'en Pla, el Raval de l'Oller, el Raval del Solell, els Corrons, els Trullols i el camí sud del Mas d'en Pla.
Segons el calendari previst, les obres tindran una durada aproximada de sis setmanes. Les tres primeres es dedicaran als treballs als camins de Cal Planell i Rajadell, mentre que les tres restants serviran per executar les actuacions de manteniment a la resta de camins inclosos en el projecte.
Durant l'execució dels treballs es podran produir talls puntuals de trànsit als trams afectats per garantir la seguretat tant dels operaris com de les persones usuàries de la xarxa de camins rurals.