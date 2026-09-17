La Síndica de Greuges tornarà a atendre consultes i queixes a Manresa el 8 d'octubre

L'oficina itinerant de la Síndica de Greuges de Catalunya es desplaçarà novament a Manresa el pròxim 8 d'octubre en el marc del conveni d'atenció singularitzada que manté amb l'Ajuntament. Serà la tercera visita que aquest servei realitza a la capital del Bages durant aquest 2026 i permetrà a la ciutadania presentar consultes, queixes o demandes tant de manera presencial com telemàtica.
L'atenció es durà a terme al Centre Cultural el Casino i, com és habitual, es recomana demanar cita prèvia. Les persones interessades poden concertar entrevista a través de la pàgina web de la Síndica de Greuges, trucant al telèfon gratuït 900 124 124 o enviant un correu electrònic a sindic@sindic.cat.
Supervisió de les administracions i dels serveis d'interès públic
La Síndica de Greuges de Catalunya té la funció de vetllar pels drets de la ciutadania davant possibles actuacions o inaccions de les administracions públiques. Entre les seves competències hi ha la supervisió del funcionament de la Generalitat i dels ens locals, com ara ajuntaments, diputacions o consells comarcals.
A més, també pot intervenir en qüestions relacionades amb empreses privades que presten serveis d'interès públic, com els subministraments d'aigua, llum, gas, telefonia o el servei postal, amb l'objectiu de contribuir a la millora dels serveis que rep la ciutadania.