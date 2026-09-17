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Maria Acuña celebra els 100 anys a la residència de la Sagrada Família de Manresa

Societat

L'alcalde Marc Aloy i la regidora Mariona Homs li han lliurat un ram de flors i un obsequi en nom de l'Ajuntament

  • María Acuña ha celebrat el seu centenari a la Residència d'Avis Sagrada Família -

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Publicat el 17 de setembre de 2026 a les 15:32

La manresana Maria Acuña González ha celebrat aquest dijous el seu centenari a la Residència d'Avis del barri de la Sagrada Família, on ha rebut la visita de l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, i de la regidora de Drets Socials i Persones Grans, Mariona Homs. En nom de l'Ajuntament, li han lliurat un ram de flors i un obsequi per felicitar-la pels seus 100 anys, en una trobada que ha comptat també amb la presència de familiars i professionals del centre.

Maria Acuña va néixer el 12 de setembre de 1926 al Rubio, a la província de Sevilla. Era la quarta de nou germans, cinc nois i quatre noies, i no va tenir l'oportunitat d'anar a l'escola durant la seva infància.

L'any 1950 es va traslladar a Manresa amb el seu marit i el seu primer fill per motius laborals. Actualment és vídua i és mare de tres fills: la Sole, en Josep i l'Antonio.

Al llarg de la seva trajectòria laboral va treballar com a personal de neteja a l'hospital de Sant Joan de Déu i també es va dedicar a les tasques de la llar. Entre les seves aficions hi havia cosir, ballar i sortir a passejar.

L'acte de felicitació ha servit per reconèixer una trajectòria vital que ja suma un segle d'història i que continua vinculada a la ciutat on ha desenvolupat la major part de la seva vida.

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