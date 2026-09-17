El Festival Joan Carles i Amat s'expandeix a Manresa en una edició dedicada a John Dowland

El Festival Joan Carles i Amat celebrarà del 27 de setembre al 3 d'octubre una nova edició que, enguany, estarà dedicada a la commemoració del 400è aniversari de la mort del compositor i llaütista anglès John Dowland. El certamen mantindrà Monistrol de Montserrat com a epicentre de la programació, però ampliarà per primera vegada el seu abast amb activitats a Manresa, on s'hi sumaran la Fundació Universitària del Bages i el Museu del Barroc de Catalunya. Precisament aquest equipament acollirà el concert de cloenda del festival.
La inauguració tindrà lloc el diumenge 27 de setembre a 2/4 de 6 de la tarda a l'església de Sant Pere de Monistrol de Montserrat amb el concert de la soprano Sophie Klussmann i el llaütista Hopkinson Smith, dedicat a la figura de Dowland. L'acte comptarà amb una presentació a càrrec del musicòleg i assagista Oriol Pérez Treviño i s'obrirà amb una salutació musical de Belén Estival i Raimondo Mantione, participants de l'Acadèmia Joan Carles i Amat.
Manresa entra a la programació del festival
Una de les principals novetats d'aquesta edició és la incorporació de Manresa a la programació. D'una banda, el dijous 24 de setembre, abans de l'inici oficial del festival, la Fundació Universitària del Bages acollirà una sessió divulgativa sobre la figura de Joan Carles i Amat a càrrec del director del certamen, Joan Puigdellívol.
De l'altra, el Museu del Barroc de Catalunya serà l'escenari del concert de cloenda, que tindrà lloc el dissabte 3 d'octubre a les 5 de la tarda amb l'actuació de David Murgades a la guitarra barroca. Amb aquesta incorporació, el festival amplia la seva presència a la Catalunya Central i reforça els vincles amb institucions culturals del territori.
Noves col·laboracions amb entitats de Monistrol
El festival reforça també el seu arrelament local amb una nova col·laboració amb l'Agrupació Escolta i Guies La Bestorre de Monistrol de Montserrat. Els seus membres conduiran una visita guiada pel centre històric del municipi que finalitzarà a la plaça del Bo-bo, escenari d'una nova edició de les Danses del Renaixement i el Barroc.
La programació manté igualment activitats ja consolidades, com el concert destinat als escolars de Monistrol, l'actuació dels alumnes de l'Acadèmia Joan Carles i Amat a l'Escola de Música d'Olesa de Montserrat i l'audició-concert final oberta al públic.
L'Escolania de Montserrat manté un paper destacat
L'Escolania de Montserrat continuarà sent un dels espais destacats del festival. En aquesta ocasió, acollirà un concert didàctic a càrrec de Guillem Pérez-Quer el dimecres 30 de setembre a les 5 de la tarda.
Aquestes activitats complementen una programació que combina concerts, divulgació i formació, amb l'objectiu d'acostar la música antiga a nous públics i posar en valor figures destacades de la història musical europea.
Una edició dedicada a John Dowland
La commemoració del quart centenari de la mort de John Dowland centra l'edició d'enguany. Considerat un dels grans compositors i llaütistes del Renaixement anglès, la seva figura protagonitzarà el concert inaugural i esdevindrà el fil conductor d'una programació que connecta patrimoni musical, interpretació històrica i divulgació.