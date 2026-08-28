El Museu del Barroc estrena les noves reserves per protegir milers d'obres del patrimoni

El Museu de Manresa - Museu del Barroc de Catalunya ha fet un pas endavant en la conservació del patrimoni amb la posada en funcionament de les noves sales de reserva i magatzems situades a la tercera planta de l'Antic Col·legi de Sant Ignasi. L'Ajuntament ha completat la instal·lació del mobiliari tècnic especialitzat que permetrà custodiar milers d'obres i objectes d'art en condicions òptimes de conservació.
Els nous espais es destinaran a la conservació preventiva, el registre, la documentació i el tractament de les col·leccions del museu, així com de peces dipositades per la Col·lecció Nacional d'Art de la Generalitat de Catalunya. El trasllat efectiu de les obres està previst que comenci el pròxim mes d'octubre.
Una estrena excepcional durant la Festa Major
Les noves reserves es van mostrar per primera vegada al públic aquest dimecres en el marc de la visita Descoberta 35 de la Festa Major de Manresa. Prop de 130 persones van tenir l'oportunitat de conèixer uns espais habitualment restringits i descobrir la feina que es desenvolupa entre bastidors per garantir la preservació del patrimoni.
Durant la visita també es va presentar una peça singular localitzada durant les obres d'adequació: unes espardenyes que contenien estampetes de la Mare de Déu del Carme i que, segons la tradició, havien estat col·locades per protegir l'edifici.
Equipaments adaptats a cada tipus d'obra
Les sales de reserva s'han equipat amb sistemes específics per adaptar-se a les necessitats de conservació de cada tipologia de peça. Entre les instal·lacions destaca la incorporació de pintes mòbils compactes per a l'emmagatzematge segur de pintures i altres obres bidimensionals, així com prestatgeries paletitzades per conservar peces de gran format, especialment escultures i elements de fusta policromada.
També s'hi han instal·lat armaris especials amb portes de vidre per custodiar objectes que requereixen un control ambiental més estricte, com ara peces metàl·liques o d'orfebreria, amb sistemes que permeten regular la humitat relativa i protegir-les dels agents externs.
Un espai de recerca que també es podrà visitar
Tot i que les reserves són espais destinats principalment al treball intern dels professionals del museu, la voluntat és que puguin obrir-se puntualment a la ciutadania mitjançant visites guiades i activitats específiques.
Des del museu es destaca que aquests àmbits són fonamentals per garantir la conservació, l'estudi i la investigació de les col·leccions a llarg termini, i que permeten mostrar una part menys visible però essencial de la gestió del patrimoni cultural.
Millores a les cobertes de l'edifici
L'actuació també ha inclòs treballs de manteniment i millora estructural a l'Antic Col·legi de Sant Ignasi. Entre les intervencions executades destaca la renovació completa de les canals de recollida d'aigües pluvials de l'ala est de l'edifici, amb l'objectiu de reforçar la protecció de la teulada i de les instal·lacions situades a les plantes inferiors.
Les obres es van iniciar a mitjan febrer i van finalitzar a finals de juliol.
Una inversió de prop de 890.000 euros
El projecte ha suposat una inversió total de 888.622,11 euros. El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya hi ha aportat 384.000 euros, mentre que l'Ajuntament de Manresa ha finançat els 504.622,11 euros restants.
Amb aquesta actuació, el Museu del Barroc reforça les seves capacitats de conservació i consolida les infraestructures necessàries per garantir la preservació del patrimoni artístic que custodia per a les futures generacions.