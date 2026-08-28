Cinema i arquitectura es trobaran al Museu del Barroc amb una vetllada a la fresca

El claustre del Museu de Manresa - Museu del Barroc de Catalunya acollirà el 17 de setembre una nova proposta del Col·legi d'Arquitectes que combinarà cinema, arquitectura i debat. L'activitat serà gratuïta, però requerirà inscripció prèvia.
La Demarcació de les Comarques Centrals del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya ha organitzat la primera edició d'Arquinema: Cinema a la fresca, que tindrà lloc dijous 17 de setembre a partir de 2/4 de 8 del vespre.
El Manantial, punt de partida per al debat
La vetllada inclourà la projecció d'El Manantial, pel·lícula de 1949 protagonitzada per Gary Cooper i Patricia Neal i basada en la novel·la d'Ayn Rand. El film servirà com a punt de partida per reflexionar sobre la creació arquitectònica, el talent individual i la relació entre l'art i la societat.
La selecció de la pel·lícula ha anat a càrrec del director manresà Gerard Quinto, que participarà en la sessió i compartirà amb el públic algunes de les claus cinematogràfiques i culturals de l'obra.
Una sala de cinema al claustre
Més enllà de la projecció, la iniciativa vol convertir-se en un espai de trobada entre professionals, estudiants i persones interessades en l'arquitectura i la cultura.
Per reforçar el caràcter distès de la proposta, l'organització preveu oferir servei de bar i crispetes durant la vetllada, transformant el claustre del Museu del Barroc en una sala de cinema a l'aire lliure.
L'activitat forma part de la programació cultural de la Demarcació de les Comarques Centrals del COAC per apropar l'arquitectura a la ciutadania a través de formats transversals. La participació és gratuïta, amb inscripció prèvia obligatòria.