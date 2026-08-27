El convent de les Caputxines deixa de formar part de la «Manresa desconeguda»

Manresa ha obert aquest dijous el programa de visites a la Manresa Desconeguda de la Festa Major amb una proposta que ha omplert totes les places disponibles: la descoberta del convent de les Caputxines, adquirit recentment per l'Ajuntament després de gairebé quatre segles de presència religiosa al recinte.
Les visites, guiades per l'historiador David Ferrer, han permès als participants recórrer diversos espais del conjunt conventual del carrer Talamanca i conèixer de prop la història d'un edifici que fins fa pocs mesos havia estat inaccessible per a la majoria de la ciutadania. La proposta ha despertat una gran expectació, coincidint amb la nova etapa que viu el convent després de la seva compra municipal.
Quatre segles de vida de clausura
Durant el recorregut, els visitants han pogut descobrir els orígens del convent, fundat a partir de la iniciativa d'Àngela Margarida Prat, coneguda popularment com la Mare Serafina, fundadora de les clarisses caputxines a Espanya. La visita ha repassat la creació del monestir al segle XVII i la construcció del conjunt al carrer Talamanca, on la comunitat religiosa es va establir de manera definitiva.
Les explicacions també han incidit en la vida conventual de les monges, marcada per la clausura, la pobresa i el treball propi, així com en la relació que la comunitat va mantenir durant segles amb la ciutat de Manresa.
Les ferides de la Setmana Tràgica i la Guerra Civil
Un dels aspectes que més interès ha despertat entre els assistents ha estat el relat dels episodis de destrucció que va patir el convent. La visita ha recordat especialment l'incendi de l'església i de part del monestir durant la Setmana Tràgica de 1909, que va obligar les religioses a abandonar temporalment la clausura i va comportar una reconstrucció posterior.
També s'ha explicat l'impacte de la Guerra Civil. El 1936, davant del projecte de construir una plaça al sector, el convent va ser parcialment enderrocat i es van perdre elements procedents de l'antic convent medieval de Valldaura que formaven part del claustre. Després del conflicte, el recinte es va reconstruir i l'any 1954 es va inaugurar una nova església aprofitant elements recuperats de les destruccions de guerra.
Un patrimoni recuperat per a la ciutat
La visita ha adquirit una dimensió especial pel moment que viu l'edifici. El maig de 2025 va marxar l'última monja resident i, aquest juny, l'Ajuntament de Manresa va formalitzar la compra del convent per 1,46 milions d'euros amb l'objectiu de preservar-ne el valor patrimonial i destinar-lo a usos públics amb vocació social i cultural.
La jornada ha servit, així, perquè molts manresans poguessin entrar per primera vegada en un espai estretament vinculat a la història de la ciutat i que durant gairebé 400 anys va quedar reservat a la vida de clausura. Una circumstància que dona encara més sentit al nom de l'activitat: per unes hores, el convent de les Caputxines ha deixat de ser una de les grans Manreses desconegudes.
La Fàbrica dels Panyos prendrà el relleu a les visites d'aquest divendres
El programa de la Manresa Desconeguda continuarà aquest divendres amb una visita dedicada a la Fàbrica dels Panyos, coincidint amb la commemoració del bicentenari d'aquest emblemàtic edifici industrial. Les visites es faran entre les 5 de la tarda i les 8 del vespre i permetran descobrir la història i la importància patrimonial de la que és considerada la fàbrica tèxtil de riu més antiga de l'Estat.
A causa de les obres de rehabilitació que s'estan duent a terme a les cobertes, el recorregut es desenvoluparà pels exteriors de l'equipament, des de la resclosa fins a l'edifici principal. Per compensar la impossibilitat d'accedir als espais interiors, l'organització ha preparat una visita virtual amb projeccions de vídeo que permetran als assistents conèixer l'interior de la fàbrica i l'abast dels treballs de recuperació que s'hi estan executant.