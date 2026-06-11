Els Panyos comença el bicentenari amb l'anunci de l'inici de les obres aquest juliol

La fàbrica dels Panyos de Manresa ha donat aquest dijous el tret de sortida a la commemoració del seu 200 aniversari amb un acte celebrat a l'entorn del mateix edifici, que ha reunit representants institucionals, col·legis professionals, entitats veïnals i agents econòmics. La celebració arriba amb una notícia especialment esperada: les obres de rehabilitació de l'interior fabril començaran finalment aquest mes de juliol després d'anys d'estudis i tràmits.
Un any d'actes per reivindicar un símbol de la industrialització
La commemoració s'allargarà durant aproximadament un any i inclourà activitats divulgatives, culturals, educatives i festives amb l'objectiu de reivindicar el valor patrimonial de la fàbrica Miralda, coneguda popularment com Els Panyos. L'edifici és considerat la fàbrica de riu més antiga de Catalunya que conserva les seves característiques originals i un dels primers exemples de fàbrica de pisos del sud d'Europa.
L'acte de presentació ha servit per repassar la trajectòria de la commemoració, impulsada des de fa anys per una comissió ciutadana nascuda el 2018 amb la voluntat de situar Els Panyos al lloc que li correspon dins la història industrial catalana.
La regidora de Cultura de l'Ajuntament de Manresa, Tània Infante, ha recordat que la data escollida per celebrar el bicentenari correspon a l'any 1826, quan es va obtenir el permís definitiu per utilitzar les aigües del Cardener i posar en funcionament la producció amb energia hidràulica. Segons ha destacar, la importància de l'efemèride va més enllà d'una data concreta i representa "l'inici de la industrialització" que acabaria transformant el país.
La commemoració compta amb la implicació de la Generalitat, la Diputació de Barcelona, el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, el Fons Català de Cooperació de Patrimoni, la comissió ciutadana creada per a l'ocasió i un comitè científic format per especialistes en patrimoni industrial.
Arquitectura, història i memòria com a eixos principals
La historiadora Rosa Serra, membre de la comissió ciutadana i comissària de l'exposició central del bicentenari, ha explicat que les activitats s'estructuraran en cinc grans àmbits.
Un dels principals estarà dedicat a l'arquitectura i a l'enginyeria, amb la voluntat de reivindicar la singularitat d'un edifici que considera una de les grans experiències industrials del país. "Som aquí per salvar i per posar en un nou ús aquest sorprenent edifici", ha afirmat.
Serra ha destacat que la innovació dels Panyos no es limita a la seva arquitectura, sinó que també va ser un projecte avançat des del punt de vista tècnic i empresarial. Durant la seva intervenció ha repassat les diferents etapes històriques de la fàbrica, des dels seus orígens vinculats a la producció de llana impulsada per la família Miralda fins a la seva posterior transformació sota la família Portabella, passant per l'última etapa industrial dedicada a la fabricació d'estam fins al tancament definitiu l'any 1976.
Un altre dels grans eixos de la commemoració serà la recuperació de la història i de la memòria vinculades a l'edifici. En aquest sentit, Serra ha anunciat l'existència de més de 1.800 caixes de documentació de la família Torrents Miralda localitzades recentment en un arxiu, un fons documental que podria aportar noves dades sobre els orígens de la fàbrica.
Paral·lelament, es recolliran testimonis de persones que van treballar als Panyos durant els seus últims anys d'activitat per preservar la memòria obrera associada a l'edifici.
"Encara us avanço que no la coneixem tota", ha afirmat Serra en referència a la història dels Panyos, convençuda que la investigació futura permetrà descobrir nous episodis del passat de la fàbrica.
Difusió, educació i activitats festives
Els actes també tindran una important vessant divulgativa i turística. La commemoració s'integrarà en iniciatives com les Jornades Europees del Patrimoni, la Setmana del Turisme Industrial o les visites de la Manresa Desconeguda, amb la voluntat de donar a conèixer tant l'edifici com el seu entorn vinculat al riu Cardener.
La programació inclourà igualment activitats educatives adreçades als centres escolars per apropar el patrimoni industrial a les noves generacions i explicar el paper que la indústria va tenir en la configuració de la ciutat.
A tot plegat s'hi afegirà un programa d'actes festius que s'anirà concretant durant els pròxims mesos i que vol implicar la ciutadania en la celebració.
Durant la seva intervenció, Serra ha aprofitat per reivindicar la singularitat del patrimoni industrial manresà. Ha recordat que la ciutat compta amb tres grans elements de referència: la Séquia, la Fàbrica Nova i Els Panyos, un conjunt patrimonial que considera excepcional dins el context català.
Les obres començaran aquest mes de juliol
La principal novetat de l'acte ha arribat de la mà de l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, que ha confirmat que les obres de rehabilitació interior de l'edifici començaran finalment aquest mateix mes de juliol.
Segons ha explicat, el procés de contractació es troba en la seva fase final gràcies al finançament obtingut a través del programa estatal del 2% cultural, que aporta prop de tres milions d'euros per a la recuperació del conjunt. "Avui podem afirmar que aquest 2026 finalment serà l'any clau per a la recuperació d'aquest bé patrimonial", ha assegurat.
Aloy va remarcar que la restauració dels Panyos representa "una oportunitat històrica i estratègica" per a Manresa perquè permetrà recuperar un dels elements més destacats del patrimoni industrial català i posar-lo al servei de la ciutadania.
L'objectiu és transformar l'espai en un equipament visitable i museïtzat que expliqui tant la història de l'edifici com el paper de la ciutat en els inicis de la industrialització.
Un projecte de ciutat i de país
L'alcalde ha insistit que la commemoració vol anar més enllà de l'àmbit local i convertir-se en una celebració de país. Per aquest motiu, es treballa perquè hi participin altres municipis del Bages, de la Catalunya Central i també poblacions que van tenir un paper rellevant en el procés d'industrialització.
Aloy ha reivindicat la posició dels Panyos dins la història industrial europea i ha defensat que l'edifici ocupa un lloc central en aquest relat. "Fins que no es demostri el contrari, aquesta és la més antiga d'Europa. I si n'hi ha una altra, que ho demostrin, però nosaltres vam ser primers", va afirmar.
El director general de Patrimoni Cultural de la Generalitat, Joaquim Borràs, també ha posat en valor la singularitat de la fàbrica i ha recordat que es tracta d'un Bé Cultural d'Interès Nacional des del 2009, el màxim nivell de protecció patrimonial. Borràs ha reiterat el compromís del Govern amb la commemoració i amb el projecte de recuperació de l'edifici.
La Diputació de Barcelona, representada pel seu vicepresident segon, Dionís Guiteras, ha refermat igualment el suport institucional a una iniciativa que considera rellevant no només per a Manresa sinó per al conjunt de la Catalunya Central.
Dos-cents anys després de la seva posada en marxa, Els Panyos enceta així una commemoració que vol reivindicar el passat industrial de la ciutat mentre mira cap al futur amb l'inici d'una rehabilitació llargament esperada. Després de dècades estancada, les grues estan a punt d'arribar a un edifici que aspira a recuperar el protagonisme que va tenir en els orígens de la industrialització catalana.