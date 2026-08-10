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Cardona recupera els orígens de la Festa Major en el cartell de l'edició del 2026

Cultura i Mitjans

Albert Carreño guanya el concurs amb una reinterpretació contemporània d'una fotografia del Corre de Bou i la Cargolera de l'any 1990

  • Albert Carreño és el guanyador del concurs de cartells de la Festa Major de Cardona -

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Publicat el 10 d’agost de 2026 a les 15:16

Cardona ja té cartell oficial per a la Festa Major del 2026. L'artista Albert Carreño Egea ha guanyat el concurs amb una proposta inspirada en una fotografia de Foto Art de l'any 1990 que mostra el Corre de Bou i la Cargolera, dos dels elements més representatius de la celebració.

Una mirada al passat de la Festa Major

El cartell guanyador parteix d'una imatge captada per Foto Art fa 36 anys i en fa una reinterpretació gràfica contemporània. La proposta estableix així un vincle entre el passat i el present i posa el focus en la història de la Festa Major i en la memòria col·lectiva de Cardona.

La recuperació dels orígens de la celebració és precisament el fil conductor de l'edició d'enguany. La temàtica es va incorporar com a principal novetat a les bases del concurs, que convidaven els participants a reinterpretar una fotografia antiga vinculada a la Festa Major.

La iniciativa vol reivindicar els orígens de la celebració i posar en valor les generacions que han contribuït a mantenir viva una de les principals expressions del patrimoni festiu cardoní.

22 propostes per al cartell

El concurs ha rebut 22 propostes. Un cop comprovat que les obres complien els requisits establerts a les bases, el jurat va escollir per unanimitat la proposta presentada amb el pseudònim Cargol Treu Banya, corresponent a Albert Carreño Egea.

El jurat estava format per professionals dels àmbits del disseny i la il·lustració, membres de la Comissió de Festa Major i representants de l'Ajuntament de Cardona.

Amb la presentació del cartell, el municipi inicia el compte enrere per a la Festa Major, que se celebrarà del 12 al 15 de setembre. La programació inclourà els actes més emblemàtics de la celebració, així com espectacles, propostes culturals, música i activitats impulsades per les entitats del municipi.

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