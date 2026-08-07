Memoria.cat publica el text i el vídeo de la recreació de la conferència sobre jazz d'Amat-Piniella

Memoria.cat ha incorporat al seu portal el text i el vídeo de l'espectacle La modernitat d'Amat-Piniella. La introducció del jazz a Manresa, una recreació de la conferència que Joaquim Amat-Piniella va pronunciar a la ciutat el 1932 quan només tenia 18 anys. El material permet recuperar un episodi destacat dels inicis intel·lectuals de l'escriptor manresà.
Una recreació de la conferència que va introduir el jazz a Manresa
L'espectacle recrea la conferència Música de jazz, que Amat-Piniella va oferir el 27 d'octubre de 1932, acompanyat al piano pel músic Ramir Torres. La representació es va celebrar el passat 14 de febrer a l'Auditori de la Plana de l'Om com a acte de cloenda de l'Any Amat-Piniella.
La proposta va comptar amb la participació del pianista David Martell i dels actors Ferran Ribera, que interpretava Amat-Piniella, i Marc Freixa, en el paper del periodista anònim autor de la crònica de l'acte original de 1932, a més de donar veu a la resta de personatges. L'espectacle va ser dirigit per Fina Tapias.
Basat en la crònica publicada al diari El Dia
El text de la recreació parteix de la crònica periodística publicada l'endemà de la conferència al diari El Dia, complementada amb diferents escrits d'Amat-Piniella sobre el jazz. La selecció dels textos va anar a càrrec de Joaquim Aloy i Salvador Redó, de l'Associació Memòria i Història de Manresa.
L'activitat va ser ideada per aquesta entitat i organitzada per l'Ajuntament de Manresa amb el suport de la Diputació de Barcelona. L'enregistrament i l'edició del vídeo, finançats pel consistori manresà, són obra de Roger Torruella.
El portal reuneix els materials de la recreació
A més del vídeo i del text íntegre de l'espectacle, Memoria.cat posa a disposició dels usuaris la crònica gràfica de l'acte, la crònica periodística original i diverses notícies publicades pel diari El Dia l'octubre de 1932 sobre aquella conferència, considerada una mostra primerenca de l'interès d'Amat-Piniella per les manifestacions culturals més modernes del seu temps.