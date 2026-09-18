Dreta i extrema dreta situen Sor Lucía Caram al centre de la diana electoral a Manresa

Sor Lucía Caram, directora de la Fundació del Convent de Santa Clara i impulsora de la Plataforma d'Aliments de Manresa, s'ha convertit en una de les figures inesperades del debat polític que ja comença a escalfar motors de cara a les eleccions municipals de 2027. En les darreres setmanes, la religiosa ha aparegut assenyalada tant en actes vinculats a l'entorn d'Aliança Catalana com en una intervenció pública organitzada per Junts per Manresa, situacions que han provocat la seva resposta pública i han situat la seva tasca social en el centre de la confrontació política.
La primera imatge es va produir en una de les manifestacions convocades després del crim de Carles Vilajosana. En aquell context, una pancarta desplegada per l'entorn d'Aliança Catalana mostrava una fotografia de Sor Lucía Caram i una altre de l'alcalde reclamant-los que marxessin de la ciutat, enmig de proclames contra la gestió municipal i de crits de "Marc Aloy, dimissió". La segona es va viure aquest mateix dimecres durant l'acte de balanç polític de Junts per Manresa al Kursaal, quan el doctor en Economia Jordi Franch va projectar una imatge de la religiosa durant la seva intervenció sobre la situació socioeconòmica de la ciutat.
Junts vincula la Plataforma d'Aliments amb l'atracció de població vulnerable
Durant la seva exposició, Franch va defensar que Manresa ha perdut pes socioeconòmic respecte a la mitjana catalana i va atribuir part d'aquesta evolució a l'arribada de població amb dificultats d'inserció laboral. En aquest marc, va assenyalar iniciatives assistencials de la ciutat com a factor que podria afavorir un efecte crida de persones vulnerables. La intervenció formava part d'un acte en què Junts va presentar la seva anàlisi de la situació de la ciutat i va situar les eleccions de 2027 com una oportunitat per impulsar un canvi de govern.
No és la primera vegada que Sor Lucía Caram apareix en el debat polític local en període preelectoral. Abans de les municipals de 2023, l'aleshores candidat d'Impulsem, Joan Vila, ja havia situat la Plataforma d'Aliments en el centre de la seva proposta política en anunciar que regularia el funcionament del projecte si arribava al govern municipal.
Sor Lucía denuncia aporofòbia i instrumentalització política
La religiosa ha respost amb contundència a les referències fetes durant l'acte de Junts. En declaracions a NacióManresa, ha qualificat de "lamentable" el discurs de Jordi Franch i ha rebutjat la interpretació que vincula la seva tasca social amb la situació demogràfica o econòmica de la ciutat. En el seu moment també va opinar sobre el desplegament de la pancarta durant la manifestació a la plaça Major.
"M'ha semblat lamentable que el senyor Jordi Franch hagi de recórrer a un relat construït des d'una imaginació molt erudita, però molt allunyada de la realitat social i dels processos complexos que estem vivint arreu del món", afirma.
Segons Caram, darrere d'aquest tipus de plantejaments "aflora una certa aporofòbia que, en moments políticament complicats, es disfressa i s'utilitza per intentar obtenir rèdit electoral". La religiosa considera també que "el servilisme a Junts Manresa en aquest discurs del senyor Franch és lamentable".
Tot i mostrar preocupació per l'impacte que poden tenir aquests missatges, assegura que les crítiques no alteraran la seva feina. "Això no em mourà ni un mil·límetre d'on soc", afirma.
"La pobresa no necessita culpables, necessita solucions"
Caram explica que diverses persones presents a l'acte del Kursaal li han traslladat el seu malestar després de la projecció de la seva fotografia durant la conferència. "Persones que eren a l'acte m'han trucat per expressar-me el seu rebuig i m'han explicat que, quan va aparèixer la meva fotografia, es va produir un murmuri a la sala. Jo no hi era i, per tant, no ho puc confirmar", assenyala.
La responsable de la Fundació del Convent de Santa Clara considera que existeix un cansament creixent davant l'ús polític de les situacions de vulnerabilitat social. "Crec que molta gent està cansada que s'instrumentalitzi políticament la pobresa i la vulnerabilitat i als que intentem treballar per la pau i la convivència", defensa.
Caram rebutja especialment qualsevol intent de responsabilitzar les entitats socials dels moviments migratoris o de la situació social de la ciutat. "És profundament injust criminalitzar els pobres i, alhora, atacar els qui intentem donar-los una mà perquè puguin sortir-se'n. Nosaltres no portem ningú a Manresa: acompanyem persones que ja són aquí, siguin d'aquí o de fora, amb formació, inserció laboral i eines per recuperar l'autonomia", sosté.
La religiosa conclou amb una reflexió sobre el debat públic que, al seu entendre, s'està generant al voltant de la pobresa i la immigració. "La pobresa no necessita culpables. Necessita solucions. I la convivència no es construeix assenyalant, sinó donant oportunitats".