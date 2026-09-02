La instrumentalització política del crim de Manresa arriba al seu clímax

Tot s'hi val per a alguns. Aliança Catalana ha demostrat aquest dimecres que el dol per l'homicidi de Carles Vilajosana és el que menys l'importa en les concentracions i actes on participa. Només s'activa per treure rèdit polític de la crisi i el dolor provocats pel fatal succés. Ni el fet que els dos menors detinguts siguin catalans, un d'ells amb els cognoms del país, com ha explicat la consellera Parlon aquest mateix dimecres, no els fa desistir de la seva voluntat d'instrumentalització política de la tragèdia.
Si dimarts, en la concentració que van convocar ells mateixos d'amagat ja van fer-se sentir amb crits contra l'alcalde Marc Aloy, en aquesta ocasió, han aprofitat una manifestació silenciosa, de dol i de respecte convocada per la ciutadania que ha transitat entre la Balconada, Crist Rei i la plaça Major per, un cop al destí, prendre protagonisme i rebentar-la des de dins. Així, del "Volem justícia" que cantava tothom, s'ha passat a "Aloy dimissió", que no tothom ha seguit -i fins i tot s'ha sentit algun xiulet-, i al desplegament d'una pancarta amb la llegenda "Us heu carregat la nostra Manresa. Foteu el camp! Volem viure tranquils!" amb les fotos de Sor Lucía Caram i l'alcalde. Tot plegat, però, sense signar.
La manifestació convocada aquest dimecres per la ciutadania en record de Carles Vilajosana, mort violentament la matinada de dimarts al carrer de Sant Jaume, havia transcorregut fins aleshores en un respectuós silenci. Sense proclames, sense pancartes i amb la presència de nombrosos ciutadans, així com d'amics i familiars de la víctima.
Una manifestació marcada inicialment pel silenci i el respecte
La marxa ha sortit de la Balconada i ha recorregut la ciutat fins a Crist Rei i la plaça Major. Al voltant de 800 persones hi han participat per expressar el seu rebuig al crim i acompanyar la família i l'entorn de la víctima.
Durant bona part del recorregut, el silenci ha estat la principal expressió dels participants. Sense símbols polítics ni missatges partidistes, la concentració ha mantingut el caràcter de dol i respecte amb què havia estat plantejada.
Un cop arribats a la plaça Major, però, la situació ha canviat. Amb militants d'Aliança Catalana ja situats en una posició destacada de la concentració, s'ha guardat un minut de silenci, seguit d'aplaudiments.
Del "Volem justícia" als crits contra l'alcalde
Després, les proclames han començat a guanyar protagonisme. Al crit de "Volem justícia", compartit per tots els assistents, s'hi ha afegit el d'"Aloy dimissió", que no ha estat seguit per tothom.
Poc després s'ha desplegat una pancarta amb el missatge "Us heu carregat la nostra Manresa. Foteu el camp! Volem viure tranquils!", acompanyat de fotografies de l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, i de Sor Lucía Caram. La pancarta, però, no portava cap signatura que n'identifiqués formalment l'autoria.
L'episodi ha suposat un gir radical respecte al to que havia mantingut la mobilització fins a aquell moment i ha acabat convertint un acte ciutadà de dol en un nou escenari de confrontació política.
El crim, enmig de la batalla política
La mort de Carles Vilajosana ha provocat una profunda commoció a Manresa i també a Castellnou de Bages, municipi on residia. L'Ajuntament de Manresa ha decretat un dia de dol oficial i aquest mateix dimecres s'ha celebrat un minut de silenci institucional a la plaça Major.
Paral·lelament, el jutge decretava l'internament en règim tancat dels dos detinguts. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat aquest dimecres que tots dos són catalans i que un d'ells té cognoms autòctons, unes dades que no han impedit que Aliança Catalana continuï intentant situar la immigració en el centre del seu discurs polític.
La concentració d'aquest dimecres ha evidenciat, així, fins a quin punt el tràgic homicidi ha esdevingut eina de disputa política. I també com, per a una part dels participants, el silenci i el respecte inicialment compartits han acabat quedant en un segon terme davant la voluntat d'imposar proclames i missatges d'extrema dreta.